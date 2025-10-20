Towns y Horford le ponen el sabor criollo a la NBA 2025-26

Al Horford defiende a Karl-Anthony Towns en un partido de la NBA entre los Boston Celtics y los NEw York Knicks ( FUENTE EXTERNA )

La temporada 2025-26 de la NBA arranca hoy con altas expectativas y un acento dominicano.

Karl-Anthony Towns inicia su segunda campaña con los Knicks de Nueva York, consolidado como figura central del proyecto neoyorquino, mientras que el veterano Al Horford debutará con los Golden State Warriors en un proyecto que se ilusiona con regresar a la disputa del cetro.

Los dos dominicanos de mejor trayectoria en la liga se enfrentarán el 15 de enero, en el Madison Square Garden de Nueva York, y el 15 de marzo, en San Francisco.

David Jones-García (Spurs), Chris Mañón (Lakers) y Koby Brea (Suns) fueron incluidos en sus respectivas nóminas y pueden debutar en la liga.

Kat consolidado

Karl-Anthony Towns llega decidido a llevar a los Knicks un paso más allá. En la 2024-25 promedió 22.4 puntos y 9.1 rebotes, y el equipo perdió en finales de Conferencia.

El pívot de 29 años encabeza junto a Jalen Brunson y Mikal Bridges un núcleo que busca devolver la gloria a una franquicia que no disputa una Final de la NBA desde 1999 y que no gana el campeonato desde 1973.

Con su juego combinado de fuerza interior y tiro exterior, se perfila nuevamente como parte fundamental del eje ofensivo de un sistema que lo necesita en ambas partes, en el esquema del nuevo dirigente del conjunto, Mike Brown.

Horford a la bahía

A los 39 años, Horford inicia una nueva etapa con los Warriors tras cerrar su exitoso paso en Boston.

El puertoplateño aporta liderazgo, defensa y una lectura de juego invaluable a un equipo que todavía gira en torno a Stephen Curry, pero que mira hacia la transición generacional.

Horford se acerca a los mil encestes detrás del arco de tres puntos (976), los nueve mil rebotes (8,943) y los 15 mil puntos (14,705).

Llega a 19 temporadas, la mayor cantidad para un latino y se acerca a los 1,500 partidos disputados combinados entre serie regular y postemporada (1,335), umbral que solo una docena de jugadores ha alcanzado.

Otras cifras con las que coquetea son los 12,000 intentos al aro (11,900), las 3,700 asistencias (3,629) y los 900 robos (866).

Orgullo dominicano en el escenario global

Los choques entre Towns y Horford, en enero y marzo, serán mucho más que duelos de calendario: representan el relevo generacional de dos eras del baloncesto dominicano en el escenario más grande del mundo.

Towns, en plena madurez, y Horford, ejemplo de longevidad y disciplina, simbolizan el legado de un país que ya no solo produce talento, sino estrellas.

Sin transmisión local

Con los nuevos acuerdos de transmisión que tiene la NBA, al momento la República Dominicana no tiene transmisión local en televisión abierta.

Nuevos nombres dominicanos en desarrollo

La bandera dominicana también estará presente en contratos de desarrollo:

David Jones García ( San Antonio Spurs ) inicia su segundo año profesional bajo un acuerdo Two-Way , que le permitirá alternar entre la NBA y la filial de Austin.

Koby Brea ( Phoenix Suns ), seleccionado en el Draft 2025, firmó también un Two-Way , con perfil de tirador consistente.

Chris Mañón, será parte del roster de los Los Angeles Lakers, junto a Lebron James y Luka Doncic.

Estos jugadores representan la nueva ola de talento dominicano que sigue el camino abierto por Horford y Towns.

Lester Quiñones y Justin Minaya no aparecene en el roster de la guía de medios de los Orlando Magic y lo propio sucede con RJ Luis Jr. en la de los Boston Celtics.

Fechas clave y expectativas de la temporada

La temporada regular se extenderá hasta abril de 2026, con paradas emblemáticas como los partidos de Navidad, la Semana de los Rivales (24 de enero) y el All-Star Weekend de Los Ángeles (13-15 de febrero).

Entre los hitos históricos en juego:

LeBron James está supuesto a superar los 43,000 puntos en su vigésima tercera temporada , ha anotado 42,184 puntos en su carrera.

Stephen Curry tiene 4,058 canastos detrás del arco de tres puntos en su carrera, líder histórico.

Nikola Jokic y Luka Doncic son opciones reales al premio de Jugador Más Valioso, mientras el campeón defensor, Oklahoma City Thunder, intentará repetir con su núcleo joven liderado por Shai Gilgeous-Alexander.

La NBA 2025-26 arranca con intensidad, historia y, una vez más, con sabor dominicano.