Los Pacers le extienden contrato a Aaron Nesmith por dos años y US$ 40.4 millones

Los Indiana Pacers y el alero Aaron Nesmith llegaron a un acuerdo el lunes para una extensión de contrato por dos años y 40.4 millones de dólares, según informó su agente a Shams Charania de ESPN.

Nesmith, cuyo contrato vencía tras la temporada 2026-27, está ahora vinculado hasta la temporada 2028-29.

El nuevo acuerdo también incluye una cláusula de intercambio, añade Charania.

El jugador de 26 años jugó un papel clave en la llegada de Indiana a las Finales en junio. Tras promediar 12 puntos y un 43.1% de acierto en tiros de tres a 45 partidos de la temporada regular, Nesmith mejoró su promedio a 12.7 puntos por partido y un 49.2% en triples, siendo titular en los 23 partidos de playoffs con los Pacers.

Marca en playoffs

Su porcentaje de triples en postemporada estableció un nuevo récord entre los jugadores con al menos 100 intentos en una misma eliminatoria, superando el 48.2% de Danny Green durante la llegada de los San Antonio Spurs a las Finales en 2013.

Nesmith inicia su cuarta temporada con los Pacers tras pasar los dos primeros años de su carrera con los Boston Celtics. Ha promediado 11.3 puntos, 3.8 rebotes y 1.4 asistencias, con un porcentaje de acierto en tiros de campo de 47.3/40.2/83.3 en 190 partidos con Indiana.