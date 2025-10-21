Se suspende jornada de este martes en el TBS Distrito Nacional

El veterano Victor Liz de San Lázaro lleva el balón en busca de una acción ofensiva, durante un partido contra el club Rafael Barias en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional 2025. ( FUENTE EXTERNA. )

Debido a las intensas lluvias que la tormenta Melissa ha provocado sobre la geografía de la ciudad capital y otros puntos del país, no se escenificarán ninguno de los partidos programados para hoy en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional.

El comité organizador del TBS Distinto 2025, la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) y el Comisionado Nelson Ramírez, informaron de la suspensión de la jornada en la que accionarían el club Los Prados contra San Carlos a las 7:00 pm y a segunda hora, Huellas del Siglo se media al Mauricio Báez.

Los organizadores informaron que más adelante anunciarán una fecha para reasignar esos partidos, en su sede oficial de competencia, el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Posiciones

Tras el pasado domingo 19, última jornada de acción en el torneo, el Grupo A es liderado por San Carlos (9-7), seguido de Mauricio Báez (5-4), Los Prados (4-5) y Huellas del Siglo (3-6).

Mientras que en el Grupo B, San Lázaro (7-2) marcha primero secundado por Bameso (5-4), Rafael Barias (4-5), y en el sótano, el club El Millón (1-9).