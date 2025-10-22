Karl-Anthony Towns debuta con 19 puntos y 11 rebotes en victoria de Knicks sobre Cavs

El centro dominicano Karl-Anthony Towns anotó 19 puntos con 11 rebotes, OG Anunoby totalizó 24 puntos y Jalen Brunson terminó con 23 tantos para que los Knicks de Nueva York arrancaran con buen pie su temporada 2025-26 al vencer 119-111 a los Cavaliers de Cleveland en partido celebrado en el Madison Square Garden.

Towns haló 11 rebotes, repartió dos asistencias, tiró de 9-8 desde la línea de libres y de 4-1 desde el arco de tres puntos. Accionó en 31 minutos a pesar de haber sido listado como dudoso para el partido debido a una distensión en el cuádriceps derecho.

El pivot dominicano convirtió una jugada de tres puntos para el desempate del partido, durante una decisiva racha de 14-0 en el último cuarto para los Knicks, que desperdiciaron una ventaja de 17 puntos antes de ganar el debut del dirigente Mike Brown como entrenador de la franquicia neuyorquina.

Anunoby, quien sufrió una lesión de tobillo, sumó sus 24 puntos de manera efectiva y Mikal Bridges añadió 16. Miles McBride anotó 15 puntos desde la banca.

Los Knicks jugaron sin Josh Hart (espalda) ni Mitchell Robinson (gestión de carga). Donovan Mitchell anotó 31 puntos, la mayor cantidad del partido, para los Cavaliers, que lideraron la Conferencia Este con un récord de 64-18 la temporada pasada antes de caer ante los Indiana Pacers en segunda ronda.

Evan Mobley anotó 22 puntos y capturó ocho rebotes, mientras que Sam Merrill terminó con 19 puntos. Los reservas Dean Wade y Larry Nance Jr. aportaron 10 puntos cada uno.

Recta final del partido

Los Knicks lideraban 65-50 al descanso y 75-60 a los tres minutos del tercer cuarto, antes de que los Cavaliers encadenaran una racha de 26-10. Mitchell anotó 11 puntos en la racha, incluyendo el triple de la ventaja a 1:32 del final.

Los equipos estaban empatados 87-87 al final del cuarto y Tyrese Proctor abrió el último cuarto con un tiro de 4,5 metros que dio a los Cavaliers su ventaja definitiva. Anunoby encestó su propio fallo antes del triple de Towns. Cleveland se quedó con 0 de 3 en tiros de campo y dos pérdidas de balón durante la racha de los Knicks.

Los Cavaliers remontaron y se acercaron a 110-105 con 2:03 por jugarse gracias a triples consecutivos de Wade y Merrill, pero Anunoby anotó un triple en la siguiente posesión para iniciar una racha de 9-6 que sentenció el partido para Nueva York.