Michael Jordan llevaba años sin tocar una pelota de baloncesto

Michael Jordan confesó que extrañaba estar más de cerca de la NBA. ( FUENTE EXTERNA )

Al parecer, su Airness ha sido castigado definitivamente. Michael Jordan reveló el martes por la noche que ya no juega al baloncesto, ni siquiera ocasionalmente en un gimnasio o hacer disparos en canchas profesionales.

El icónico jugador, que trabaja por primera vez en su nuevo puesto en "MJ: Insights to Excellence" en la NBC, le contó a Mike Tirico que, de hecho, no ha tocado una pelota "en años", salvo un intento de tiro libre durante la Ryder Cup del mes pasado.

Jordan dijo que incluso en ese momento no quería tocar una pelota de baloncesto... pero el dueño de una casa lo presionó para que lo dejara quedarse en su casa durante el gran fin de semana de golf.

"Tenía una cancha de baloncesto y me dijo: 'Quiero que tires un tiro libre'", le contó Jordan a Tirico. "Le dije: '¿En serio?'".

"Así que", continuó, "cuando me acerqué para tirar el tiro libre, estaba más nervioso que nunca en años. ¡En años!". MJ explicó que quería impresionar a los nietos del chico después de que, sin duda, habían oído hablar de su legado... y, afortunadamente para el hombre de 62 años, dijo que acertó el tiro.

"Lo que alegró mi semana fue poder complacer a ese chico, sin saber si yo podría", dijo. Jordan, sin embargo, admitió que extraña el juego... diciendo que lo ama "como nunca".

Pero, añadió: "Es mejor para mí estar sentado aquí hablando con ustedes que romperme el tendón de Aquiles y estar en silla de ruedas un rato".

No obstante, Jordan estará más tiempo en la NBA que en décadas este año... y dijo que está listo para su rol ampliado en la NBC porque siente que tiene "la obligación de retribuir".

- Jordan en primer plano -

La nostalgia tuvo también su espacio en la jornada inaugural con el regreso de la liga a la cadena televisiva NBC tras 23 años de ausencia.

Fue el inicio del megacontrato televisivo firmado por la NBA, de 11 años y 77.000 millones de dólares, con esta cadena, así como con el grupo Disney (ESPN) y Amazon Prime.

La retransmisión de la NBC tuvo como gran atracción el debut del legendario Michael Jordan como "colaborador especial".

Su primera contribución fue una entrevista en la que el líder de los míticos Chicago Bulls de la década de los noventa expresó su añoranza del básquet.

"Me gustaría poder tomar una píldora mágica, ponerme unos pantalones cortos e ir a jugar a básquet, porque eso es lo que soy. Este tipo de competición es mi razón de vivir y lo echo de menos", dijo el seis veces campeón de la NBA, que aseguró no haber "tocado un balón en años".