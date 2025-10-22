El logo del trofeo Larry O'Brien volverá a las canchas en Las Finales de la NBA

El logo del trofeo Larry O'Brien, volverá a estar presente en las canchas de los equipos que clasifiquen a las Finales de la NBA, como estuvo en el tabloncillo de los San Antonio Spurs durante los años en los que ganaron cinco campeonatos (1999-2014).

Parte de la cultura visual de la NBA, estará de vuelta a la hora de definir un campeonato.

El logo del Trofeo Larry O'Brien de la NBA regresa a la cancha central junto con el logo de las Finales, según informaron fuentes a Shams Charania de ESPN.

Ambos logos se pintarán en la cancha, en lugar de aparecer digitalmente o aplicarse como calcomanías, según reporta el periodista de la destacada cadena televisiva.

El trofeo apareció por última vez en la cancha durante las Finales de la NBA de 2009. Mientras tanto, el logo de las Finales no se ha exhibido desde la serie de campeonato de 2014.

La temporada pasada, los aficionados expresaron sus quejas en redes sociales sobre la falta de señalización de las Finales en la cancha.

La NBA pareció responder imponiendo digitalmente imágenes del Trofeo Larry O'Brien y del logo de las Finales.

Regresando a imágenes clásicas

El comisionado de la NBA, Adam Silver, declaró durante las Finales de la temporada pasada que la liga estaba considerando la posibilidad de recuperar los logotipos reconocibles.

"Quizás haya una solución", declaró Silver a los periodistas, según Ohm Youngmisuk de ESPN. "Para ser honesto, no había pensado mucho en ello hasta que lo vi en redes sociales".

"También siento nostalgia por ciertas cosas. Y también creo que, en una cultura impulsada por los medios, ya sea viendo las imágenes en directo o en redes sociales, es agradable recordar los momentos destacados y que destaquen porque se ve el logotipo del trofeo o alguna otra indicación de que se trata de un evento especial", dijo Adam Silver.