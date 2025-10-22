Warriors arruinan recital de Doncic y Thunder aplacan a Rockets en inicio de la NBA

Stephen Curry se quedó en 23 puntos pero firmó algunas acciones decisivas, cuando los Lakers habían bajado su desventaja de 17 puntos hasta los 7 a falta de un minuto. ( FUENTE EXTERNA )

Los Golden State Warriors vencieron el martes 119-109 a Los Angeles Lakers en la apertura de la nueva temporada de la NBA, que también vivió una trepidante victoria con doble prórroga de los Oklahoma City Thunder ante los Houston Rockets.

En Los Ángeles, Luka Doncic rozó un colosal triple doble con 43 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias que no pudieron evitar la derrota de unos Lakers que ahora están bajo su mando.

El esloveno se encuentra al timón de la nave angelina ante la ausencia en las primeras semanas de competición de LeBron James por una ciática.

Doncic arrancó su primera temporada completa con los Lakers, a dónde llegó en febrero traspasado por Dallas, dando el mensaje de bienvenida al público del Crypto.com arena antes del juego inaugural.

El dominicano Al Horford debutó con Golden State con 20 minutos en cancha en los que aportó cinco puntos y cinco rebotes.

"Va a ser una temporada emocionante. ¡Vamos Lakers!", dijo el base desde el centro de la pista.

El recital de Doncic sólo estuvo secundado por el escolta Austin Reaves, que colaboró con 26 puntos y 9 asistencias.

En defensa los Lakers tampoco pudieron frenar la efectividad de las figuras de los Warriors ni su acierto desde la línea exterior, con un total de 17 triples convertidos (42,5% de efectividad) por apenas 8 (25%) de los locales.

Jimmy Butler fue el máximo anotador de los visitantes con 31 puntos y una infalible serie de 16-16 en tiros libres.

Stephen Curry se quedó en 23 puntos pero firmó algunas acciones decisivas, cuando los Lakers habían bajado su desventaja de 17 puntos hasta los 7 a falta de un minuto.

Curry frenó el avance con un descomunal triple de larga distancia que ponía a los Warriors de nuevo a 10 puntos de distancia.

"Siempre es diferente cuando él no está", dijo Draymond Green, el otro líder de Golden State, sobre la baja de LeBron James. "Obviamente, hemos tenido batallas con Luka. Luka es un jugador increíble, pero Bron es Bron".

"Es bueno empezar la temporada con una victoria", reconoció el ala-pívot, que aportó 8 puntos y 9 asistencias.

- Jordan en primer plano -

La nostalgia tuvo también su espacio en la jornada inaugural con el regreso de la liga a la cadena televisiva NBC tras 23 años de ausencia.

Fue el inicio del megacontrato televisivo firmado por la NBA, de 11 años y 77.000 millones de dólares, con esta cadena, así como con el grupo Disney (ESPN) y Amazon Prime.

La retransmisión de la NBC tuvo como gran atracción el debut del legendario Michael Jordan como "colaborador especial".

Su primera contribución fue una entrevista en la que el líder de los míticos Chicago Bulls de la década de los noventa expresó su añoranza del básquet.

"Me gustaría poder tomar una píldora mágica, ponerme unos pantalones cortos e ir a jugar a básquet, porque eso es lo que soy. Este tipo de competición es mi razón de vivir y lo echo de menos", dijo el seis veces campeón de la NBA, que aseguró no haber "tocado un balón en años".

- SGA salva a Oklahoma City -

El telón de la temporada 80 de la NBA subió con un triunfo de los Oklahoma City Thunder 125-124 ante los Houston Rockets en un feroz duelo con intensidad de playoffs.

Los Thunder, vigentes campeones, prevalecieron después de dos prórrogas el embate de unos Rockets que, con Kevin Durant como flamante fichaje, presentaron sus credenciales de candidatos al anillo.

Durant firmó 23 puntos mientras el turco Alperen Sengün se echaba a los Rockets a la espalda con 39 tantos, 11 rebotes y 7 asistencias.

Esta nueva dupla estelar se vio sin embargo superada por Shai Gilgeous-Alexander (SGA), que impuso su jerarquía de Jugador Más Valioso (MVP) con 35 puntos y las canastas decisivas para los Thunder.

"Garra, determinación y defensa", dijo "SGA" cuando se le pidió que resumiera la victoria.

Gilgeous-Alexander culminó una remontada de 12 puntos de Oklahoma City anotando un tiro en suspensión a tres segundos del final que forzó el primer tiempo extra.

En la segunda prórroga, el canadiense fue letal generando una falta a 2,3 segundos del final de Durant y convirtiendo los dos tiros libres ganadores.

El base logró así que la celebración fuera completa en una noche en que Oklahoma City elevó a lo alto del Paycom Center su primer banderín de campeones y los jugadores recibieron sus anillos de diamantes.