El jugador Terry Rozier y el entrenador Billups, arrestados por apuestas ilegales en la NBA

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups (izq.), y el escolta de los Miami Heat, Terry Rozier (derecha), quienes fueron detenidos en investigaciones federales sobre una red de apuestas deportivas. ( FUENTE EXTERNA )

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el escolta de los Miami Heat, Terry Rozier, fueron arrestados este jueves en el marco de dos investigaciones federales separadas pero vinculadas a una red de apuestas ilegales, según informaron fuentes citadas por ESPN y ABC News.

Rozier fue detenido en un hotel de Orlando, Florida, horas después de que su equipo cayera en su debut de temporada frente a los Orlando Magic. El jugador, de 31 años, no participó en el encuentro "por decisión técnica", según el reporte oficial del equipo.

En tanto, Billups fue arrestado en Oregón como parte de un caso relacionado con una operación de póker ilegal presuntamente ligada a la mafia, según reportó ABC News. El entrenador, quien dirige a los Trail Blazers desde 2021, tiene previsto comparecer ante un tribunal durante la jornada.

Investigación federal y antecedentes del caso

El Distrito Este de Nueva York y el director del FBI, Kash Patel, ofrecerán una conferencia de prensa a las 10:00 de la mañana (hora del Este) para detallar los cargos y el alcance de las investigaciones.

Las sospechas sobre Rozier se remontan al 23 de marzo de 2023, cuando varias casas de apuestas en distintos estados de EE. UU. detectaron movimientos irregulares en torno a las estadísticas del jugador antes de un partido entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans.

En menos de una hora, se registraron 30 apuestas por un total de 13,759 dólares a favor de que Rozier tendría un rendimiento menor en puntos, rebotes y asistencias. Ese mismo día, el entonces escolta de los Hornets abandonó el juego tras apenas 10 minutos en cancha, alegando una lesión en el pie.

Las casas de apuestas suspendieron las operaciones sobre su desempeño ante el inusual volumen de dinero apostado, lo que dio origen a una investigación conjunta entre la NBA y el FBI.

El abogado de Rozier, Jim Trusty, afirmó en 2023 que su cliente había colaborado en múltiples reuniones con los investigadores. La liga informó entonces que no encontró violaciones a sus normas, aunque el caso permaneció bajo revisión federal.

Vínculos con otros escándalos

La detención de Rozier estaría vinculada al escándalo de apuestas que implicó al exjugador de los Toronto Raptors, Jontay Porter, expulsado de la NBA en la primavera de 2024. Porter admitió en un tribunal haber manipulado su rendimiento en dos partidos durante la temporada 2023-2024 como parte de una trama de apuestas deportivas.

Porter y tres cómplices se declararon culpables de conspiración para fraude y manipulación de resultados, y su sentencia está programada para diciembre.

En el caso de Billups, las autoridades aún no han revelado detalles sobre su grado de participación. De acuerdo con la cadena ABC, su arresto forma parte de una redada federal contra una operación de póker ilegal vinculada a una organización criminal con ramificaciones en varios estados.

Billups, de 48 años, fue campeón de la NBA y Jugador Más Valioso de las Finales con los Detroit Pistons en 2004.

Reacción de la liga

El comisionado de la NBA, Adam Silver, declaró recientemente que la liga trabaja con sus socios de apuestas para reforzar los controles y reducir el riesgo de manipulación en las apuestas individuales.

"Hemos pedido a algunos de nuestros socios que retiren ciertos tipos de apuestas, especialmente las de jugadores con contratos de doble vía o con poca participación, porque son más fáciles de manipular", dijo Silver el martes en el programa The Pat McAfee Show.