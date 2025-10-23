De Tito Horford a David Jones: así han debutado los domicanos en la NBA

La NBA ha visto pasar grandes talentos dominicanos, y muchos de ellos comenzaron su legado con debuts que ya quedan en la memoria de los fanáticos quisqueyanos.

Desde Tito Horford, el primer dominicano en jugar en la liga en 1988, hasta los más recientes como Justin Minaya y Lester Quiñones, estos jugadores han demostrado que la República Dominicana sigue dejando su marca en el básquetbol profesional.

Dejaron su huella

Entre los momentos más destacados se encuentran Chris Duarte, quien registró el debut más impactante con 27 puntos en 32 minutos; Karl-Anthony Towns y Al Horford, quienes dominaron los tableros con 12 y 10 rebotes respectivamente.

Algunos debuts fueron breves pero simbólicos, como los de Tito Horford y Lester Quiñones, que jugaron menos de 2 minutos, marcando el inicio de la presencia dominicana en la NBA.

Asimismo, Ángel Delgado pasó 4 asistencias en su primer juego.

Otros jugadores también dejaron su huella. Felipe López debutó con 8 puntos y 2 asistencias; Luis Flores aportó 2.2 puntos, 0.2 rebotes y 0.7 asistencias; Francisco García sumó 5 puntos, 1 rebote y 1 asistencia; Charlie Villanueva consiguió 11 puntos y 6 rebotes; Luis Montero jugó 2 minutos y sumó 1 rebote; y Justin Minaya aportó 8 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 17 minutos jugados.

Nuevo criollo en la lista

La última incorporación a esta lista histórica es David Jones García, quien debutó recientemente con los San Antonio Spurs, mostrando energía y talento con 5 puntos, 2 asistencias y 1 rebote en 4 minutos, demostrando que la nueva generación de dominicanos sigue dando pasos firmes en la NBA.

Con cada debut, estos jugadores no solo dejan su sello individual, sino que también consolidan la presencia dominicana en la liga más competitiva del mundo, inspirando a futuras generaciones de basquetbolistas en la isla.

