David Jones debutó en la NBA; ya son 12 los dominicanos que han jugado en el mejor baloncesto

El dominicano David Jones-García hizo su debut en la NBA con los San Antonio Spurs, convirtiéndose en el jugador número 12 en un partido oficial de la NBA. ( FUENTE EXTERNA )

El baloncesto dominicano sumó ayer miércoles un nuevo capítulo histórico con el debut de David Jones-García en la NBA, durante la victoria de los San Antonio Spurs sobre los Dallas Mavericks.

El joven alero, oriundo de Santo Domingo, se convirtió oficialmente en el jugador número 12 en jugar en un partido oficial de la NBA y el décimo nacido en la República Dominicana que logra participar en la liga más competitiva del mundo.

Jones-García, de 23 años, vio acción por primera vez en el encuentro y aprovechó sus cuatro minutos en cancha para dejar una buena impresión: anotó 5 puntos, capturó 1 rebote y repartió 2 asistencias, con 2 de 2 en tiros de campo.

El alero, quien llegó a los Spurs con un contrato "two-way" tras un paso destacado por la NCAA y la G League, ha alcanzado el nivel jugando un baloncesto creativo en el que genera su propia ofensiva.

Dominicanos en la NBA

Jones-García se une a una reducida lista de jugadores nacidos en la República Dominicana que han alcanzado la NBA: Tito Horford, Al Horford, Francisco García, Luis Flores, Felipe López, Luis Montero, Ángel Delgado, Chris Duarte y David Jones-García.

Además de estos nueve nacidos en el país, la lista se amplía al incluir a dos jugadores que, aunque nacidos en Estados Unidos, se identifican como dominicanos y han representado la bandera tricolor en torneos internacionales: Charlie Villanueva, nacido en Queens, Nueva York, hijo de padres dominicanos, y Karl-Anthony Towns, nacido en Edison, Nueva Jersey, de madre dominicana, cinco veces All Star y tres veces integrante del All-NBA Team.

Desde el debut de Tito Horford en 1989 hasta la aparición de David Jones-García en 2025, han pasado casi cuatro décadas en las que el baloncesto dominicano ha logrado dejar su huella en la NBA.

Durante ese tiempo, figuras como Al Horford y Towns se han consolidado entre los jugadores más destacados de la liga, mientras nuevas generaciones, como la de Duarte y ahora Jones-García, continúan ampliando la presencia dominicana en el escenario internacional.