Mafia y apuestas: el FBI acusa a figuras y equipos de la NBA en un caso sin precedentes

Fotografía de archivo del entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, involucrado en un caso sin precedentes sobre mafia y apuestas que salpica a figuras y equipos de la NBA. ( AFP )

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, figura entre los acusados en una operación ilegal de póker vinculada a la mafia, mientras que el base del Miami Heat, Terry Rozier, enfrenta cargos en un caso paralelo de apuestas deportivas ilegales, informaron las autoridades federales este jueves.

Según el fiscal federal Joseph Nocella Jr., las partidas de póker fueron diseñadas para aparentar autenticidad al incluir jugadores de la NBA, pero estaban amañadas mediante tecnología avanzada, como máquinas de barajar manipuladas y dispositivos de rayos X capaces de revelar cartas ocultas sobre la mesa.

El FBI, que dirigió la investigación, calificó el caso como un "desmantelamiento masivo a nivel nacional", con 34 personas acusadas en dos esquemas distintos pero interconectados. Entre los implicados se encuentran 13 miembros de la mafia y asociados de las familias criminales Bonano, Gambino y Genovese, junto con figuras del baloncesto profesional, tanto en activo como retiradas.

En un caso paralelo, descrito como "superpuesto", el fiscal confirmó la detención de Rozier y del exjugador y asistente técnico de los Cleveland Cavaliers, Damon Jones, por su presunta participación en apuestas sobre juegos de la NBA.

Equipos vinculados

Cuatro equipos fueron mencionados en la acusación: los Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers y Toronto Raptors. Aunque las franquicias no están directamente implicadas, las autoridades sostienen que algunos jugadores y entrenadores compartieron información no pública, como ausencias por lesiones o retiros anticipados, con apostadores que utilizaban esos datos para obtener ganancias millonarias.

El esquema, activo entre enero de 2022 y marzo de 2024, generó movimientos financieros de gran escala y, según los investigadores, puso en riesgo la integridad competitiva de la liga.

Los casos de Billups y Rozier, aunque no están directamente conectados entre sí, comparten un hilo común en torno al uso de información privilegiada y las apuestas ilegales, temas que la NBA ha considerado históricamente como una amenaza a su reputación.

La magnitud del escándalo ha sacudido a la opinión pública estadounidense. Medios como The New York Times, USA Today, ABC News y The Washington Post dedicaron sus portadas digitales a la noticia, describiéndola como una de las mayores operaciones de corrupción deportiva en la historia reciente.

La combinación de figuras del deporte, dinero y crimen organizado devuelve a la NBA a un terreno de escrutinio judicial y mediático que recuerda viejas sombras que el baloncesto profesional creía superadas.