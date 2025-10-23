Los 76ers triunfan en el regreso de Embiid; Giannis encesta 37, Bucks superan Wizards

Joel Embiid de los Filadelfia 76ers. ( FUENTE EXTERNA. )

Los Philadelphia 76ers derrotaron con lo justo 117-116 a los Boston Celtics en el regreso de Joel Embiid a las canchas después de su lesión de rodilla en febrero, que apenas le permitió tener acción en 19 partidos del curso pasado.

El pívot nacido en Camerún hace 31 años, pero naturalizado estadounidense, disputó 20 minutos, en los que conectó uno de sus nueve intentos desde la cancha.

El campeón olímpico en los Juegos de París 2024, Jugador Más Valioso (MVP) de la liga en 2023 y siete veces All Star terminó con un balance de cuatro puntos y seis rebotes.

El novato bahameño VJ Edgecombe, de 20 años, fue la figura del encuentro al anotar 34 puntos, el tercer mejor registro para un jugador de primer año en su debut en la NBA detrás de Wilt Chamberlain (43) y Frank Selvy (35).

Los 76ers lograron reponerse con una racha de 17-9 en los minutos finales, luego de estar abajo 100-107 con poco más de cuatro minutos por disputarse.

Antetokounmpo no pierde el paso

Giannis Antetokounmpo, el fenómeno griego de 30 años, sigue siendo garantía de éxito para los Milwaukee Bucks. Esta vez lo hizo al comandar la victoria 133-120 sobre los Washington Wizards.

Antetokounmpo, quien viene de lograr el tercer lugar en el EuroBasket con la selección de Grecia, completó un doble-doble de 37 puntos y 14 rebotes.

"Este año cazamos", avisó el ala-pívot al finalizar el partido. "Queremos ser los que cacen".

Milwaukee alcanzó una ventaja de hasta 22 puntos con una racha de 12 de manera consecutiva.

El cuadro capitalino tuvo en Khris Middleton, un ex de Milwaukee, a su principal figura con 23 unidades, seis rebotes y tres asistencias.