Roban la Range Rover personalizado de Shaquille O’Neal valorado en 180 mil dólares

Shaquille O'Neal asiste al estreno mundial de "Allen Iv3rson" en Prime Video el 20 de octubre de 2025 en Nueva York. ( MIKE COPPOLA/GETTY IMAGES PARA PRIME VIDEO / AFP )

El Range Rover de Shaquille O’Neal, valorado en 180.000 dólares y adaptado para el jugador de 2,15 metros, ha desaparecido, según informó Page Six, del New York Post.

Fuentes cercanas aseguran que el vehículo pudo haber sido robado tras un ataque informático contra la empresa de transporte encargada de su traslado.

Effortless Motors, compañía que personalizaba el coche, ahora ofrece una recompensa de 10.000 dólares por información que conduzca a su recuperación.

El vehículo estaba siendo modificado para aumentar su valor hasta los 300.000 dólares y fue enviado de Atlanta a Luisiana. Aunque fue recogido el lunes, nunca llegó a su destino. Effortless Motors descubrió la desaparición al comunicarse con la empresa de transporte, que no pudo localizar el motor.

Se sospecha que los ladrones podrían haber pirateado los sistemas de la empresa de mudanzas para acceder a los datos de recogida y entrega, desviando el vehículo de Shaq durante la ruta.

El incidente refleja un problema creciente. Medios de Miami reportaron en mayo que un Rolls Royce de 300.000 dólares desapareció al enviarlo del sur de Florida a Detroit, tras un aparente cambio de dirección de entrega por parte de delincuentes.

Shaquille O’Neal, ahora analista de la NBA, trabaja con la policía para recuperar el Range Rover personalizado, de color negro azabache.

El jugador es conocido por su pasión por los coches, con una colección valorada en hasta 4 millones de dólares, que incluye un Ferrari 355 F1 Spider, Bentley Azure, Lamborghini Gallardo y un Vaydor 2018. Muchos de estos vehículos están adaptados a su medida.

Aunque Shaq afirma tener 40 coches, la desaparición del Range Rover podría reducir la colección temporalmente a 39. La policía aún no ha emitido comentarios sobre el caso.