Mesas de rayos X, manipulación de cartas y colusión: cómo entrenador de la NBA ayudó a la mafia

Chauncey Billups es miembro de la clase inmortal del básquet exaltada en 2024. ( FUENTE EXTERNA )

Chauncey Billups es presuntamente un jugador destacado en una red clandestina de póker. Él y el exjugador de la NBA Damon Jones están acusados de conspirar con tres familias de la mafia para atraer a jugadores a partidos ilegales en casa, en los que, según el Departamento de Justicia de EE. UU., se les robaron millones de dólares a las víctimas.

Las impactantes acusaciones describen un sofisticado esquema de trampas que incluía mesas de póker equipadas con rayos X, barajadores de cartas manipulados, cartas marcadas y el uso de lentes de contacto y gafas con sensores por parte de los jugadores conspiradores en la mesa.

Parece una película de mafiosos de gran éxito, donde supuestamente aparece Billups, un miembro del Salón de la Fama y entrenador de los Portland Trail Blazers. Excepto que, por supuesto, esto ocurrió en la vida real, según el Departamento de Justicia.

En un comunicado, el abogado de Billups, Chris Heywood, negó los cargos, afirmando: "Creer que Chauncey Billups hizo lo que el gobierno federal le acusa es creer que arriesgaría su legado en el Salón de la Fama, su reputación y su libertad. No pondría esas cosas en peligro por nada, y mucho menos por una partida de cartas".

Cómo funcionaba el supuesto plan de póker

El Departamento de Justicia anunció las acusaciones mediante una acusación formal de 22 páginas, un comunicado de prensa y una conferencia de prensa el jueves por la mañana en la que participaron el director del FBI, Kash Patel, y el fiscal federal Joseph Nocella.

Allí, Nocella detalló el supuesto plan, presentando un escándalo de trampas sin precedentes en el mundo del póker. Según el Departamento de Justicia, las familias criminales Bonanno, Gambino y Genovese colaboraron para organizar partidas ilegales en Manhattan y otros lugares de Estados Unidos.

Billups y Jones estaban allí para atraer a víctimas desprevenidas mientras la mafia estafaba a los jugadores decenas o cientos de miles de dólares a la vez, según el Departamento de Justicia. Las partidas ilegales en casa son comunes en el mundo del póker. Pero no todas son iguales. Muchas ofrecen póker legítimo, es decir, no están amañadas. Puedes esperar jugar de forma justa.

Según el Departamento de Justicia, los personajes de Bonanno, Gambino y Genovese organizaron previamente este tipo de partidas en Manhattan, lo que les dio una posición sólida en la escena clandestina del póker. Posteriormente, aprovecharon esta posición para expandirse a la organización de partidas amañadas de Texas Hold'em a partir de 2019, según el Departamento de Justicia.

"Durante años, estos individuos presuntamente organizaron partidas ilegales de póker utilizando tecnología sofisticada y reclutando a jugadores y exjugadores de la NBA para estafar a la gente por millones de dólares", declaró la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, según el Departamento de Justicia.

"Este complejo esquema fue tan complejo que incluyó a miembros de cuatro familias del crimen organizado, y cuando las personas se negaron a pagar porque habían sido engañadas, estos acusados hicieron lo que el crimen organizado siempre ha hecho: usaron amenazas, intimidación y violencia".

El supuesto papel de Billups y Jones

Según el Departamento de Justicia, Billups y Jones participaban en estos juegos como "Cartas de Figura", es decir, su objetivo era atraer a jugadores de cartas desprevenidos para que fueran engañados. Su prestigio por sí solo bastaría para elevar el perfil de un juego de póker y hacerlo más atractivo para jugadores de todo tipo con el presupuesto necesario.

La perspectiva de enfrentarse a un jugador recreativo que, casualmente, ha ganado decenas de millones de dólares como atleta profesional y puede o no ser experto en póker es tentadora. Un asiento en uno de estos juegos, si fuera legítimo, sería codiciado tanto por jugadores ganadores como perdedores.

En la comunidad del póker, desde 2023, se rumoreaba que los juegos en los que participaba Billups no eran honestos. Matt Berkey, un conocido jugador profesional de póker y comentarista de alto perfil, alertó en el podcast "Only Friends" sobre las partidas "construidas en torno a Chauncey Billups" en Los Ángeles y Las Vegas.

Berkey afirmó que se negó a participar porque "se había confirmado con certeza que eran trampas" y citó historias de jugadores que repetidamente apostaban sus fichas con proyectos improbables que luego salían.

"Sí, saben lo que viene", dijo Berkey. "No tienes que ser bueno si conoces la baraja de principio a fin. Claro que se ven mal".

"La apuestan sin equidad sabiendo que van a ganar la maldita mano. Bastante difícil, ¿sabes?"

Trampas de alta tecnología

Según el Departamento de Justicia, las partidas se jugaban con barajadores mecánicos manipulados que barajaban las cartas, y los jugadores de la mesa involucrados en el esquema sabían qué cartas saldrían y quién tenía la mano ganadora. Los crupieres también formaban parte del plan, según las acusaciones.

Según el Departamento de Justicia, la información de los barajadores se transmitía de forma inalámbrica a un conspirador externo, quien la retransmitía a un jugador conocido como "Quarterback". El "Quarterback" utilizaba señales manuales para comunicar información a otros jugadores conspiradores en la mesa, según las acusaciones.