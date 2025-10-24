Brunson y Towns lideran el ataque de los Knicks para vencer 105-95 a los Celtics

Karl-Anthony Towns, número 32 de los New York Knicks, reacciona durante el segundo cuarto del partido contra los Boston Celtics en el Madison Square Garden el 24 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York. ( AL BELLO/GETTY IMAGES/AFP )

El base Jalen Brunson volvió a brillar en el Madison Square Garden con una actuación de liderazgo y precisión en el cierre, guiando a los New York Knicks a una victoria 105-95 sobre los Boston Celtics.

Brunson anotó 31 puntos. A su lado, el dominicano Karl-Anthony Towns firmó un sólido desempeño, contribuyendo con poder interior, triples oportunos y presencia constante en ambos costados de la cancha. Terminó con 26 puntos y 13 rebotes.

Mikal Bridges añadió regularidad con 12 puntos y OG Anunoby marcó 10.

Jaylen Brown con 23 puntos, Sam Hauser 18 y Derrick White con 15 lideraron a los Celtics.

Boston no encontró fluidez ofensiva pese a los intentos de Brown y Hauser.