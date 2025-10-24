Brunson y Towns lideran el ataque de los Knicks para vencer 105-95 a los Celtics
El jugador con origen dominicano capturó además 13 rebotes
El base Jalen Brunson volvió a brillar en el Madison Square Garden con una actuación de liderazgo y precisión en el cierre, guiando a los New York Knicks a una victoria 105-95 sobre los Boston Celtics.
Brunson anotó 31 puntos. A su lado, el dominicano Karl-Anthony Towns firmó un sólido desempeño, contribuyendo con poder interior, triples oportunos y presencia constante en ambos costados de la cancha. Terminó con 26 puntos y 13 rebotes.
Mikal Bridges añadió regularidad con 12 puntos y OG Anunoby marcó 10.
Jaylen Brown con 23 puntos, Sam Hauser 18 y Derrick White con 15 lideraron a los Celtics.
Boston no encontró fluidez ofensiva pese a los intentos de Brown y Hauser.