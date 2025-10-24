×
Escándalo NBA
Comisionado de la NBA dice estar "profundamente perturbado" por escándalo de apuestas

Destacó la importancia sobre la integridad de la competición

    Expandir imagen
    Comisionado de la NBA dice estar profundamente perturbado por escándalo de apuestas
    Adam Silver habla en el Foro Global Bloomberg Philanthropies 2025 en el Hotel Plaza el 24 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (BRYAN BEDDER/GETTY IMAGES PARA BLOOMBERG PHILANTHROPIES/AFP)

    El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo este viernes que estaba "profundamente perturbado" por el escándalo de apuestas ilegales que estalló con la detención el jueves del entrenador Chauncey Billups (Blazers) y del jugador Terry Rozier (Heat).

    "Mi reacción inicial fue que estuve profundamente perturbado, no hay nada más importante para la liga y sus aficionados que la integridad de la competición", dijo Silver en declaraciones a Amazon.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.