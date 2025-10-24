Comisionado de la NBA dice estar "profundamente perturbado" por escándalo de apuestas
Destacó la importancia sobre la integridad de la competición
El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo este viernes que estaba "profundamente perturbado" por el escándalo de apuestas ilegales que estalló con la detención el jueves del entrenador Chauncey Billups (Blazers) y del jugador Terry Rozier (Heat).
"Mi reacción inicial fue que estuve profundamente perturbado, no hay nada más importante para la liga y sus aficionados que la integridad de la competición", dijo Silver en declaraciones a Amazon.