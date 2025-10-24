Charles Barkley dice es "estupidez" ser parte de redes de apuestas y descarta la adicción al juego

Durante la edición del jueves del programa "Inside The NBA" de ESPN, el panel formado por Shaquille O'Neal, Ernie Johnson, Kenny Smith y Charles Barkley discutió la situación en la que el FBI arrestó a más de 30 personas relacionadas con una supuesta red de apuestas que habría operado alrededor de partidos de la NBA.

El resultado fue un intercambio de opiniones un tanto acalorado entre Smith y Barkley.

El debate tuvo que ver con el espinoso tema de las apuestas a los partidos de la liga y los arrestos del entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, del base del Miami Heat, Terry Rozier, y del ex armador de la NBA, Damon Jones, entre muchos otros.

Smith señaló que "hay que entender que el juego es una adicción, y que la adicción es lo que te lleva a tomar decisiones ilógicas. El director del FBI [Kash Patel] dijo: 'Hay un hombre que perdió 1,8 millones de dólares. Eso significa que tiene mucho dinero, así que es adicto a eso', dijo el exbase armador de los Houston Rockets.

"Esos 'peces' que hablaban de traer. El juego es una adicción que puede llevarte a tomar decisiones ilógicas, independientemente de tu origen étnico, físico o situación económica. Así que, entendámoslo", sentenció Smith, lo que dejó a Barkley visiblemente molesto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/inside-the-nba-shaq-barkleyjpg-8aafc685.jpg El panel dejó TNT para estar a partir de esta temporada en ESPN. Desde la izquierda: Shaquille O'Neal,Ernie Johnson,Kenny Smith y Charles Barkley. (FUENTE EXTERNA.)

La respuesta de 'Sir Charles'

Fue entonces cuando el MVP de la NBA en 1993 opinó que los involucrados en el caso eran simplemente "estúpidos", y que eso nada tiene que ver con la ludopatía, o adicción al juego.

"Me estás haciendo enojar", le dijo Barkley a Smith. Y más adelante indicó: "Antes que nada, son dos cosas distintas", empezó. "Si sacamos a Chauncey (Billups) de la ecuación, la razón por la que estoy enfadado con Kenny (Smith) es que esto no tiene nada que ver con una adicción al juego. No tiene nada que ver con la adicción. Estos tipos son estúpidos", sentenció Barkley.

"Bajo ninguna circunstancia se pueden amañar partidos de baloncesto. A mi me encanta apostar. Rozier gana 26 millones de dólares. Que dé información a la gente o se retire de los partidos, ¿cuánto se va a beneficiar quitándose de los partidos para anotar menos de lo que se espera?. Ganaba 26 millones de dólares", aseguró Barkley.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/billups-fb595102.jpg Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers. (FUENTE EXTERNA.)

Algunos de los cargos

Billups, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto al igual que los integrantes del panel del programa, abandonó un tribunal federal de Oregón el jueves, donde no respondió preguntas tras ser arrestado como parte de la investigación del FBI.

Fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, por su presunta participación en una investigación sobre partidas de póker amañadas.

El coach de los Blazers fue puesto en libertad con la condición de entregar su pasaporte, no contactar a ninguno de los más de 30 coacusados y no participar en ninguna actividad de apuestas.

Rozier estaba presuntamente involucrado en la red de apuestas deportivas, donde los estafadores supuestamente proporcionaban información no pública sobre quiénes se perderían partidos futuros o cuándo se retirarían anticipadamente por lesiones o enfermedades.

