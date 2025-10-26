San Sebastián inicia con triunfo en las semifinales del BSE 2025 en Moca

Anderson Garcia, del San Sebastián, es defendido por Oneil Espinal, del Jose Horacio Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

Con una ofensiva repartida entre cinco jugadores en cifras dobles, el club San Sebastián se impuso 91 por 81 al José Horacio Rodríguez, en el primer partido de las semifinales del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2025), dedicado a Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, y en disputa por la Copa INDOTEL.

El Imperio Rojo definió el encuentro en el último cuarto, cuando Nargenis Ulloa encestó desde media distancia para ampliar la ventaja 82-64 restando 6:40 minutos.

En la siguiente posesión, el José Horacio perdió el balón, y nuevamente Ulloa castigó con otros dos puntos, colocando el marcador 84-64 y consolidando el dominio de San Sebastián, que no volvió a ceder.

Los dirigidos por Vladimir Frías dominaron el medio tiempo 47-39, y extendieron su ventaja en la segunda mitad para asegurar el primer triunfo en la serie semifinal pactada al mejor de cinco partidos.

La ofensiva de los subcampeones fue liderada por Nargenis Ulloa, con 24 puntos y 12 asistencias; Anderson García, 19; Eury Rosario, 17; José Rafael, 12; y Michael Watkins, con doble-doble de 10 puntos y 10 rebotes.

Por el José Horacio Rodríguez destacaron Darious Monten con 33 puntos, Malfry Sánchez con 12 y Juan Sime con 11 unidades.

ASOBAE realiza premiación del BSE de Moca

Durante el medio tiempo del encuentro, la Asociación de Baloncesto de Espaillat (ASOBAE) entregó los premios correspondientes a la serie regular del torneo.

El galardón de Jugador Más Valioso (MVP) recayó en Jonathan Bello del Don Bosco, mientras que el Novato del Año fue Anderson García del San Sebastián. Los Nativos MVP fueron Nargenis Ulloa y Anderson García, ambos del San Sebastián.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/27/ejecutivos-de-coopadepe-reciben-el-reconocimiento-d7c30e40.jpg Ejecutivos de COOPADEPE reciben el reconocimiento.

El premio al Mejor Sexto Hombre correspondió a Malfry Sánchez (José Horacio Rodríguez); el de Jugador de Mayor Progreso, a Christian Capellán (Don Bosco); y el Dirigente del Año fue para el mocano Jonathan Sarnelly (Don Bosco).

Quinteto Estrella

El armador, Nargenis Ulloa del San Sebastián; el escolta, Luigi Rojas del José Horacio Rodríguez; el alero, Jonathan Bello del Don Bosco; el ala pívot, Anderson García del San Sebastián; y en la posición de centro, Juan Junior Rosario del San Sebastián. Los premios fueron auspiciados por Luis Martínez de Boquita Family.

COOPADEPE recibe reconocimiento

COOPADEPE recibió un merecido reconocimiento del Baloncesto de Moca, por su invaluable respaldo al desarrollo deportivo y comunitario de la provincia Espaillat.

La Comercializadora de Televiaducto SRL, El Comité Organizador y La Asociación de Baloncesto de Espaillat (ASOBAE), entregaron el reconocimiento a la institución por su compromiso con el progreso social que refleja en cada acción que impulsa, fortaleciendo los valores de cooperación, unidad y crecimiento.