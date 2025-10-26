Clubes San Carlos y Mauricio Báez triunfan en jornada dominical del TBS Distrito 2025

Luismal Ferreiras en gestión ofensiva en el partido entre Mauricio Báez y Huellas del Siglo ( FUENTE EXTERNA )

Los clubes San Carlos y Mauricio Báez triunfaron en la jornada dominical que reanudó las acciones del TBS Distrito 2025, y puso fin a la serie regular, tras varios días de suspensión por el paso de la tormenta Melissa y las intensas lluvias.

San Carlos doblegó 98-91 a Los Prados, mientras que el Mauricio hizo lo propio con Huellas del Siglo, 87-70, en los dos primeros encuentros del la jornada dominical celebrados en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Las victorias sancarleñas (8-2) y mauricianas (6-4), ocupantes del primero y segundo lugar, provocaron la clasificación, junto a ellos, del club Los Prados (4-6), en tercero, a la Fase de Eliminación, completándose las tres plazas disponibles del grupo A, en el último día de la serie regular de la justa distrital, que dejó fuera de la clasificación a Huellas del Siglo.

El grupo B ya está definido con San Lázaro, Bameso y Rafael Barias, y eliminado El Millón.

Los tres equipos que avanzan a la fase de eliminación de cada grupo arrastran la misma foja de la ronda regular.

Guerrero el mejor

En el partido que ganó San Carlos su mejor anotador lo fue Juan Guerrero con 23 puntos, seguido del refuerzo Tyran De Latibeaudiere con 21 tantos y tomó siete rebotes, Jayson Valdez aportó 19 encestes, atrapó nueve balones y repartió otros siete, y Eddy Polanco terminó con 16.

Por Los Prados, el refuerzo puertorriqueño Ángel Matias anotó 25 puntos, el refuerzo estadounidense BJ Fiztgerald 18 unidades más seis rebotes y cuatro asistencias, William Cruz coló 15 y dio siete asistencias, Jeffrey Abreu 11 y Carlos Pérez 10.

Luismal logra doble-doble

Por su lado, en el choque ganado por el Mauricio, el líder ofensivo fue el refuerzo francomacorisano Luismal Ferreiras con un doble-doble de 16 puntos y 12 rebotes, Juan Miguel Suero 16, Gerardo Suero y el refuerzo norteamericano Michael Warren tuvieron 15 cada uno.

Por los eliminados de Huellas, Anphernee Acevedo marcó 20 puntos, tomó siete rebotes y otorgó seis asistencias, Miguel Brito 14 y Leandro Cabrera cerró con 12 y seis capturas.



