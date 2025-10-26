San Lázaro y El Barias terminan ganando en el TBS Distrito

Jonathan Araujo en gestión ofensiva ante Fausto Pichardo en el partido de cierre de la ronda regular del TBS Distrito 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Ángel Núñez continúa causando estragos con su bestial ofensiva para comandar la victoria del club San Lázaro sobre El Millón, 99-96, en el tercer partido de la cuádruple jornada dominical que cierra la serie regular del TBS Distrito 2025, celebrada en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Núñez logró completar cifras dobles en puntos con 27 y en rebotes 13, secundado por Yeickson Montero, quien aportó 21 tantos y capturó nueve balones, y Edgar Tejeda que terminó con 18 puntos, cuatro tableros y siete asistencias.

También sobresalieron el refuerzo santiagues Víctor Liz con 10 puntos, seis rebotes y nueve asistencias, y Anderson Mirambeaux coló 10.

En el revés, Andrés Fulgencio anotó 31 puntos, atrapó nueve rebotes y otorgó cinco asistencias, Enmanuel Martínez tuvo 18 tantos, nueve capturas de balón y otorgó seis pases, y el debutante refuerzo, Ezequiel Pérez 15.

Los lazareños, dirigidos por el veterano técnico Julio César Javier (Ayata) quedaron al frente del grupo B con un registro de 8-2, misma foja que los líderes del grupo A, San Carlos, para ser los únicos equipos con esa cantidad de victorias y derrotas.

Junto al combinado de Jobo Bonito avanzaron a la Fase de Eliminación los clubes Bameso y Rafael Barias, quedándose excluidos los millonarios (1-9).

El Barias venció a Bameso

El club Rafael Barias venció a Bameso en el último partido de la ronda regular con marcador 81-77.

Jonathan Araujo con 23 y Eusebio Suero con 15 fueron los dos mejores anotadores por los ganadores, mientras que en la derrota los mejores fueron Miguel Simón y Luisxander Blanco terminaron con 15 puntos cada uno.

Los barianos quedaron con el mismo récord que los bamesianos, ambos con foja de 5-5 y la serie particular también igualada 1-1, pero favoreció a Bameso y por lo tanto queda en el segundo lugar, ya que vencieron de nueve puntos, 82-73, el martes 30 de septiembre, y El Barias ganó este domingo de cuatro, 81-77 , y el goal average favorece a Bameso por más cinco puntos (9-4=5).

Clasificados grupo A

El líder fue San Carlos (8-2) y en la segunda posición quedó el Mauricio Báez (6-4), que ganaron sus compromisos previos a Los Prados y Huellas del Siglo, 98-91 y 87-70, respectivamente, y provocaron la clasificación, junto a ellos, del club Los Prados (4-6), en tercero, a la Fase de Eliminación.

Se quedó fuera Huellas del Siglo con marca de 3-7.

Cada grupo, A y B, otorga tres plazas a la Fase de Eliminación, y arrastran su misma foja obtenida en la ronda regular.