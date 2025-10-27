×
Al Horford no jugó con Golden State debido a molestias en un dedo de uno de sus pies

El dirigente de los Warriors, Steve Kerr, prefirió darle descanso al dominicano para que vea acción este martes ante los Clippers

    Expandir imagen
    Al Horford no jugó con Golden State debido a molestias en un dedo de uno de sus pies
    Al Horford.

    El centro dominicano de los Golden State Warriors, Al Horford, no vio acción el lunes ante los Memphis Grizzlies debido a molestias en el dedo de uno de sus pies, reportó el equipo.

    Horford se perdió la primera mitad de dos partidos consecutivos. El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, señaló que esta decisión le da al veterano la oportunidad de jugar con energía para el partido de este martes contra Ivica Zubac y los Clippers.

    Ese encuentro se televisará a nivel nacional en Estados Unidos. En ausencia de Horford, Quinten Post y Trayce Jackson-Davis asumieron las funciones de pívot.

    Problemas en el centro

    Aunque Quinten Post fue titular en la derrota del viernes contra los Trail Blazers, solo jugó 16 minutos, mientras que Trayce Jackson-Davis jugó 17 desde la banca.

    • Ninguno de los dos jugadores tienen la capacidad de jugar bien a la defensiva, por lo que Kerr usa al veterano Draymond Green en la posición cinco.

    Horford debutó con Golden State el pasado martes 21 y vio acción durante 20 minutos en cancha, en los que aportó cinco puntos y cinco rebotes.

