Chris Mañón debuta con Los Angeles Lakers y se suma a David Jones García

El baloncesto dominicano sumó este domingo un nuevo representante en la NBA. El joven armador Chris Mañón hizo su debut oficial con Los Angeles Lakers en la victoria 127-120 sobre los Sacramento Kings.

Este es el segundo debut de un jugador de origen dominicano durante la temporada 2025-2026. Mañón se suma a David Jones García, quien debutó con los San Antonio Spurs. Mañón se convierte así en el dominicano 13 que debuta en la NBA.

Mañón, de origen dominicano, ganó notoriedad durante su paso por la Ivy League, donde fue seleccionado al First-team All-Ivy League y lideró la conferencia en robos durante su última temporada con Cornell Big Red. Luego se unió a Vanderbilt Commodores para su temporada final universitaria.

Formado inicialmente en la Universidad de Cornell, en la Ivy League, jugó allí tres temporadas, siendo la 2023-2024 su mejor año con promedios de 11.2 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 2.2 robos por encuentro.

Durante la Summer League de Las Vegas, en la que participó con los Golden State Warriors, promedió 11 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 1.4 robos y 1.6 tapones por partido en apenas 18 minutos de acción. Su rendimiento defensivo fue uno de los aspectos más destacados de su juego.

En su debut con los Lakers, Mañón estuvo en cancha 2 minutos y 59 segundos, tiempo en el que capturó un rebote y colocó un bloqueo, mostrando intensidad en defensa.

Los Lakers dominaron el encuentro con una actuación combinada de sus principales figuras, pero para Mañón la noche dio comienzo a su historia: marcar su primer capítulo en la NBA y seguir abriendo camino para los talentos criollos.

Te puede interesar El jugador de origen dominicano Chris Mañon firmó contrato de doble vía con los Lakers

Contrato

Aunque no fue elegido en el Draft de la NBA 2025, su desempeño en la Summer League atrajo la atención de varias franquicias. Finalmente, los Lakers optaron por firmarlo con un contrato de doble vía.