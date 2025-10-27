El Heat vuelve a ganar, tras el escándalo de apuestas en la NBA

Victor Wembanyama #1 de los San Antonio Spurs vence a los Brooklyn Nets en la segunda mitad en el Frost Bank Center el 26 de octubre de 2025 en San Antonio, Texas. ( AFP )

Después del escándalo de apuestas deportivas ilegales que estalló esta semana y por la que fue detenido su jugador Terry Rozier, el Miami Heat logró su segundo triunfo consecutivo este domingo en la recién iniciada temporada regular de la NBA.

Además, los Lakers no podrán contar por al menos siete días con el astro esloveno Luka Doncic, que sufre molestias en mano y pierna izquierda y será evaluado nuevamente en una semana, anunció el equipo de Los Angeles.

Estas son las principales escenas este domingo en la liga norteamericana de básquetbol:

- Dúo mexicano-italiano guía a Miami a la victoria -

El mexicano-estadounidense Jaime Jaquez Jr. (17) y el italiano Simone Fontecchio (14) se combinaron para 31 puntos desde la banca y sellaron la primera victoria de la temporada como local del Miami Heat, sobre los New York Knicks por 115 a 107.

Miami venía de lograr una convincente victoria sobre Memphis Grizzlies el sábado, dos días después del arresto de Rozier (por apuestas deportivas ilegales), del entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups (por su implicación en juegos de póker ilegales), y del exjugador y entrenador asistente Damon Jones (implicado en ambos casos), como parte de una investigación del FBI.

"Tuvimos un espíritu competitivo de nuestros jugadores", dijo el entrenador de Miami, Erik Spoelstra. "Nos hemos mostrado comprometidos con la idea. No fue nuestro mejor partido, pero el deseo de ganar te puede llevar muy lejos".

Norman Powell, quien disputa su primera temporada en el Heat, fue el máximo anotador de su equipo con 29 puntos, incluidos 12 desde la línea de tiros libres.

El esfuerzo defensivo de Miami rindió frutos, al limitar al dominicano Karl-Anthony Towns a solo 15 unidades con una efectividad del 43 por ciento desde la cancha.

- Popovich homenajeado, en otra jornada brillante de Wemby -

El francés Victor Wembanyama continuó con su inicio arrollador en la nueva temporada de la NBA al anotar 31 puntos, tomar 14 rebotes y lograr seis bloqueos en la victoria 118-107 de los San Antonio Spurs sobre los Brooklyn Nets.

Los Spurs extendieron a tres la racha de victorias consecutivas, tras imponerse a Dallas Mavericks y New Orleans Pelicans en los dos primeros partidos de la temporada.

Wembanyama, de 21 años y principal figura de los Spurs, promedia 33,3 puntos, 13,3 rebotes y seis bloqueos en sus primeros tres partidos.

Previo al inicio del encuentro, los Spurs colocaron un estandarte en lo más alto del Frost Bank Center (en San Antonio) en homenaje a las 1.390 victorias de su ahora exentrenador Gregg Popovich.

Popovich sufrió un derrame cerebral la temporada anterior y dejó su puesto a Mitch Johnson, que ha tenido un inicio prometedor en la nueva campaña como entrenador jefe.

- Cavs opacan 40 puntos de Antetokounmpo -

Los Cleveland Cavaliers derrotaron 118-113 a los Milwaukee Bucks en un partido que fácilmente podría repetirse como la final de la Conferencia Este.

Cuatro de los cinco titulares en el equipo de Kenny Atkinson anotaron por encima de los 15 puntos, siendo Donovan Mitchell el máximo anotador con 24 unidades.

El griego Giannis Antetokounmpo tuvo un despliegue absoluto de sus cualidades al anotar 40 puntos, capturar 14 rebotes y dar nueve asistencias.

Antetokounmpo, de 30 años, tuvo su mejor registro de la nueva temporada este domingo y promedia 36 puntos, con una efectividad del 68 por ciento en sus primeros tres partidos de la campaña.

- Sin Doncic y LeBron, Lakers ganan a Sacramento -

Los Angeles Lakers superaron las ausencias de LeBron James y Luka Doncic para vencer 127-120 a Sacramento Kings, con una monumental actuación del escolta Austin Reaves de 51 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias.

LeBron, que todavía no hizo su debut en la presente temporada, está en proceso de recuperación por dolencias en la espalda y en la pierna derecha.

Ante las ausencias de las dos grandes figuras de los Lakers, Reaves respondió con 50 puntos en un partido por primera vez en su carrera.

"Significa mucho", dijo Reaves. "Somos una familia y voy a la guerra por mis compañeros, pudo ser fácil rendirnos pero no somos ese tipo de equipo".

Reaves, de 27 años, se une a Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, LeBron y Anthony Davis como los únicos jugadores de los Lakers en anotar 50 puntos desde el año 2000.