Luka se convierte en el cuarto jugador en comenzar la temporada con partidos consecutivos de 40 puntos

Luka Doncic ha generado una gran influencia en el equipo y una emoción inimaginable en los fanáticos. ( FUENTE EXTERNA )

La superestrella eslovena ha comenzado una de las mejores arrancadas de temporada en la historia de la NBA, siguiendo su actuación de 43 puntos en la noche inaugural contra Golden State con una explosión de 49 puntos en la victoria de Los Ángeles sobre Minnesota el viernes por la noche.

Tras un verano en el que se puso en la mejor forma física, brilló en el EuroBasket y se asentó en Los Ángeles.

Impacto

Doncic se ha convertido en el cuarto jugador en la historia de la NBA que inicia una temporada con dos partidos consecutivos de 40 puntos —y en ambos se quedó cerca de un triple-doble.

Su juego ha sido espectacular, aunque todavía está afinando algunos detalles de sus celebraciones de inicio de temporada.

Después de que Doncic se inclinara, retrocediera y enterrara un precioso triple de 26 pies sobre Jaden McDaniels para poner a los Lakers arriba por 19 en el último cuarto, hizo un movimiento de hombros que lo avergonzó, pero que encantó a todo un pabellón lleno de fanáticos que disfrutan verlo brillar.

Casi todo lo demás que hace Doncic por los Lakers ha sido fenomenal desde el arranque.

Sus 92 puntos son la mayor cantidad para comenzar una temporada en la historia de una franquicia que ha tenido entre sus filas a muchos de los mejores jugadores que han tomado un balón en los últimos ocho décadas.

También es la cuarta mayor cantidad de puntos anotados por cualquier jugador en sus dos primeros partidos de una campaña en la historia de la NBA.

Solo tres jugadores habían iniciado una temporada con dos partidos consecutivos de 40 puntos: Wilt Chamberlain, Michael Jordan y Anthony Davis, quien lo hizo en Nueva Orleans en 2016.

Doncic incluso suma 23 rebotes y 17 asistencias en esos dos encuentros.

"Se siente genial", dijo Doncic. "Ojalá hubiésemos ganado el primer partido, pero obviamente fue una buena reacción. Creo que Minnesota es un gran equipo. Tuvimos que hacer mucho para ganar hoy, pero yo me siento muy bien".

¿Cómo se ha adaptado Doncic a su nuevo rol?

Con LeBron James fuera por ciática durante al menos las primeras semanas, Doncic sabía que la responsabilidad anotadora recaería sobre sus hombros.

Eso no es nuevo para Luka, que cargó con equipos de Dallas menos talentosos durante largos tramos en los últimos cinco años —pero ahora está decidido a combinar su anotación con un juego completo que refleje el siguiente paso en su evolución como jugador.

Los compañeros de Doncic quedaron tan impresionados como los fanáticos de los Lakers con esa actuación de 49 puntos —aunque no se dejaron impresionar por su donqueo en el último cuarto, con Austin Reaves bromeando al decir que Doncic "no es muy explosivo".

Los Lakers sabían que Doncic estaba al borde de su octavo partido de 50 puntos en los minutos finales, y el coach JJ Redick lo dejó un poco más de tiempo en cancha a pesar del marcador abierto.

Lamentablemente, Doncic falló sus dos últimos tiros —incluyendo una bandeja— y luego erró un tiro libre que lo habría llevado a la cifra mágica.

Redick finalmente actuó con prudencia y sentó a su jugador franquicia. "Estaba tratando de que llegara a 50, y ya le había dado tres oportunidades", dijo Redick en tono de broma. "Le di una cuarta chance, recibe falta, y también falla eso. No, estuvo increíble".

Doncic aseguró que no sintió una motivación especial por enfrentar a los Timberwolves, que eliminaron a los Lakers en la primera ronda de los playoffs la pasada primavera, culminando su largo año de altibajos.