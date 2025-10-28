Euroliga: El Madrid se deshace en la segunda parte y prolonga en Múnich su drama a domicilio

Trey Lyles en una gestión al aro en un partido anterior del Real Madrid en la Euroliga. ( AFP/OSCAR DEL POZO )

El Real Madrid volvió a perder lejos de su feudo en la Euroliga, por cuarta vez en otros tantos desplazamientos, evidenciando de nuevo, esta vez ante el Bayern, dificultades palpables para mostrarse constante durante un partido que esta vez echó a perder en una mala segunda parte (90-84).

Confirmada otra muestra de autoridad como local tras lograr el récord de triunfos seguidos en casa en la historia de la acb al imponerse el domingo al BAXI Manresa, viajaba el conjunto blanco a Múnich centrado en acabar con sus pésimas vibraciones fuera, donde hasta el momento solo había mostrado vulnerabilidad.

Los dos primeros minutos fueron breve vaticinio de lo que estaba por venir, con un Bayern suelto que se presentó en escena aún sin su fichaje estrella, Spencer Dinwiddie, pero con un parcial de 13-2 merced a la buena mano desde todas las distancias de Isiaha Mike y Andreas Obst.

Una situación delicada que corrigió el canadiense Trey Lyles, a quien parece que el baloncesto europeo se le queda a veces corto. Cinco puntos seguidos suyos y un triple del francés de Theo Maledon cambiaron el panorama.

Superado el susto, un parcial de 0-7 rematado con otro acierto exterior del argentino Facundo Campazzo sirvió incluso para que los de Sergio Scariolo se pusieran por delante por primera vez en el partido.

Respondió inmediatamente el anfitrión con un 5-0 y, a partir de ahí, intercambio de canastas hasta el desenlace del igualado acto inicial (27-25, m.10).

Llegó entonces el segundo cuarto, tramo en el que los españoles tiraron por la borda su último partido de Euroliga en la visita al Maccabi.

Sin embargo demostraron haber aprendido la lección, haciendo un auténtico destrozo a un Bayern con envoltorio de 'caramelo', tierno en defensa y no excesivamente acertado en ataque (7 de 22 en tiros de campo y 1 de 7 en triples).

Un acierto lejano de Chuma Okeke y dos tiros libres de Facundo Campazzo, tras la primera de las dos antideportivas que vio Leon Krazter en menos de cinco minutos, pusieron a los suyos en órbita.

Les siguieron Walter Tavares con una canasta y un tiro libre y Sergio Llull con otro para un 0-9 que fabricó la primera ventaja notable de los visitantes.

Duró un suspiro porque de dos en dos, con ocho puntos sin respuesta, pareció frenar la efervescencia el cuadro bávaro. Sin embargo el Real Madrid, en una gran versión, rebosaba confianza. Y eso le permitió explotar una vez más hasta alcanzar los dieciséis de renta favorable al filo del descanso.

En ese contexto, con esa ventaja, la noche invitaba a creer en el triunfo.

Pero después del paso por los vestuarios el bando de blanco empezó a perder el balón y a ver el aro pequeño (solo 27 puntos en todo el segundo tiempo; 4 de 16 en triples, dos de ellos con el choque ya decantado), al contrario que le sucedía a Mike.

El ala-pívot canadiense, con diez puntos en seis minutos, mostró el camino para la remontada local, que se confirmó poco después con un acierto de Kamar Baldwin. A la media hora, todo estaba abierto (69-67, m.30).

Fue entonces cuando apareció un viejo conocido madridista para vengarse. Xavier Rathan-Mayes, al que solo vieron en el Movistar Arena el pasado curso, se puso manos a la obra para, en cuatro minutos, impulsar al plantel alemán con siete puntos y una asistencia que construyeron el muro psicológico de la decena de renta favorable.

Lo redujo a la mitad el Real Madrid, pero no pudo hacer más. En bonus, concediendo rebotes ofensivos importantes e impreciso de cara al tablero contrario; puso todas las facilidades para que el Bayern cerrara la victoria a su favor sin apuros, escribiendo un capítulo más en la pesadilla de los de Scariolo cuando no les arropan los suyos.

Andresito no hizo el viaje

El base dominicano Andrés Feliz no hizo el viaje para enfrentar al Bayern según reportó en su cuenta de X, Pilar Casado, aduciendo que arrastra molestias en la espalda desde hace días.

El Real Madrid tiene 13 jugadores disponibles para el partido de @EuroLeague de mañana contra el Bayern de Múnich

El único que no ha viajado es Andrés Feliz, que arrastra molestias en la espalda desde hace ya días — Pilar Casado (@pilarcasado) October 27, 2025

- Ficha técnica:

90 - Bayern de Múnich (27+17+25+21): Obst (5), Jovic (8), Lucic (4), Mike (29), Voigtmann (3), -cinco inicial-, Jessup (7), Gabriel (-), Kratzer (-), Rathan-Mayes (14), Baldwin (10), Da Silva (10).

84 - Real Madrid (25+32+10+17): Maledon (15), Abalde (6), Hezonja (7), Lyles (20), Tavares (13) -cinco inicial-, Campazzo (8), Llull (3), Deck (5), Okeke (3), Krämer (-), Garuba (4).

Árbitros: Ilija Belosevic (Serbia), Igor Dragojevic (Montenegro) y Gytis Vilius (Lituania). Excluyeron por dos faltas antideportivas a Leon Kratzer (m.14).

Incidencias: Partido de la séptima jornada de la Euroliga disputado en el SAP Garden de Múnich. EFE

