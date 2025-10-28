Jean Montero aporta 12 puntos en la contundente victoria del Valencia sobre Fenerbahce

El Valencia Basket envió un mensaje contundente en la Euroliga al vencer este martes 94-79 al Fenerbahce Beko de Estambul, actual campeón del torneo, en el Roig Arena durante la séptima jornada de la competición.

Con el triunfo, los valencianos mejoraron su récord a 4-3, mientras que los turcos cayeron a 3-4.

El conjunto dirigido por Álex Mumbrú controló el partido de principio a fin, con un inicio arrollador que lo vio tomar ventaja de 27-10 al cierre del primer cuarto y ampliarla a 47-23 antes del descanso, dejando sin opciones reales a su rival.

Montero aportó 12 puntos

Kameron Taylor encabezó el ataque con 17 puntos, seguido por Brancou Badio (15) y el dominicano Jean Montero, quien aportó 12 unidades en una destacada actuación ofensiva. Darius Thompson sumó 11 tantos para completar el equilibrio en el ataque local.

Por Fenerbahce, Tarik Biberovic fue el mejor con 18 puntos, 16 de ellos en el último cuarto, mientras que Talen Horton-Tucker añadió 16, Wade Baldwin 13 y Scottie Wilbekin 11.

El conjunto turco solo logró recortar la desventaja cuando el resultado ya estaba decidido.