Lamonte Bearden impulsa al San Sebastián a un paso de la gran final del Baloncesto de Moca

El norteamericano Lamonte Bearden condujo al club San Sebastián a una victoria 112-104 sobre José H. Rodríguez, colocando a su equipo a solo un juego de la gran final del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2025), dedicado a Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, y en disputa por la Copa INDOTEL.

Bearden firmó una noche sensacional con 46 puntos, incluyendo 5 triples y un impresionante 68.2% de efectividad en tiros de campo, siendo la figura determinante para que San Sebastián tomará ventaja 2-0 en la serie semifinal del torneo avalado por la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL).

El espectáculo también tuvo sello dominicano con la brillante actuación del co-MVP y nativo 2025, Anderson García, quien registró un triple-doble de 23 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias, confirmando su condición de líder en ambos costados de la cancha.

Los dirigidos por Vladimir Frías controlaron el partido desde el inicio, dominando la primera mitad 54-47, y manteniendo el ritmo en el techado Dr. Rubén Lulo Gitte de esta ciudad, que vibró con la intensidad del encuentro.

A la ofensiva se unieron también Nargenis Ulloa con 15 puntos, Michael Watkins con un doble-doble de 14 tantos y 17 rebotes, y Eury Rosario con 10 puntos. Por el conjunto José Horacio Rodríguez, sobresalieron Darious Monten con 37 puntos, Jeff Allen con 20 puntos y 11 rebotes, Luigi Rojas con 13 y Malfry Sánchez con 11.

Minuto de aplausos a la memoria del dirigente Arnulfo Paulino

Antes de comenzar el partido, la Asociación de Baloncesto de Espaillat (ASOBAE), el Comité Organizador y Tele Viaducto SRL, rindieron un sentido minuto de aplausos en memoria de Arnulfo Paulino, destacado dirigente y promotor del baloncesto en la provincia Espaillat.

Paulino dedicó su vida al deporte, siendo parte activa del Torneo Superior de Moca y dejando una huella profunda en el desarrollo del baloncesto local, donde su entrega y pasión siempre serán recordadas por siempre.

Reconocen a Isaías Pérez, voz comercial del BSE

Durante el medio tiempo del segundo partido de semifinales del Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE), Tele Viaducto SRL, ASOBAE y el Comité Organizador rindieron un merecido homenaje a Isaías Pérez, voz comercial del evento, por sus 25 años de entrega y dedicación en las transmisiones del BSE.

Conocido como “La Mazetica”, Pérez ha sido una figura emblemática de la radio y la televisión desde los años 80, dejando su sello inconfundible en Tele Viaducto SRL y en la historia del baloncesto mocano.