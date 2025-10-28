Abreu y Fitzgerald comandan sorpresivo triunfo de Los Prados sobre San Lázaro

Jefry Abreu en gestión ofensiva en el partido ante San Lázaro en la fase de eliminación del TBS Distrito. ( FUENTE EXTERNA )

Jefrey Abreu y BJ Fitzgerald comandaron el sorpresivo triunfo de este martes del club Los Prados, 96-89, sobre San Lázaro, en tiempo extra, en la jornada inicial de la Fase de Eliminación del TBS Distrito 2025 que se celebra en el palacio de voleibol Ricardo Gioriber Arias de esta ciudad.

El choque terminó empatado a 78-78 luego de los cuatro períodos de 10 minutos reglamentarios, pero en el complementario los pradenses sacaron provecho a las actuaciones de Abreu y Fitzgerald, para dominarlo 18-11.

Abreu logró la mejor actuación de su carrera en el baloncesto superior capitalino con 24 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, mientras que el norteamericano Fitzgerald anotó sobre los 22 y capturó siete rebotes.

También ayudaron a la causa pradense Eddy Mercedes, quien aportó 17 puntos, atrapó siete balones y repartió seis, y el refuerzo puertorriqueño Ángel Matias tuvo 16 con seis rebotes.

Por San Lázaro, Víctor Liz marcó 22 puntos con nueve rebotes, Anderson Mirambeaux cerró con un doble-doble de 19 unidades y 10 rebotes, Ángel Núñez 19 y Edgar Tejeda coló 16 tantos, nueve rebotes y siete pases.

Los Prados ahora tiene marca de 5-6, mientras que la escuadra de Jobo Bonito registra 8-3 y detiene su racha de triunfos en tres.

Los seis equipos que avanzaron a la Fase de Eliminación arrastraron su misma foja obtenida en la ronda regular.

Juegos del miércoles

El TBS Distrito 2025 continúa este miércoles con la segunda fecha de la Fase de Eliminación en una doble cartelera.

A primera hora, a las 7:00 de la noche, se enfrentan los clubes Los Prados y Bameso, y en el segundo encuentro de la jornada chocarán los combinados de Mauricio Báez y Rafael Barias, a partir de las 9 de la noche.