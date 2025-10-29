San Carlos extiende racha de victorias a siete al superar a Rafael Barias en el TBS Distrito 2025

Juan Guerrero en gestión ofensiva en el partido en el que el Club San Carlos venció al Rafael Barias en la Fase de Eliminación del TBS Distrito. ( FUENTE EXTERNA )

El club San Carlos extendió a siete su racha de victorias consecutivas al disponer este martes del combinado de Rafael Barias, 74-66, en el encuentro que cerró las acciones del dia en el inicio de la Fase de Eliminación del TBS Distrito 2025.

El partido celebrado en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte permitió que los sancarleños se conviertan en el equipo con la mejor marca del campeonato (9-2), y asegurar un puesto en la serie semifinal que otorga cuatro cupos.

Juan Guerrero mantuvo su consistente ofensiva con 22 puntos y siete rebotes, el refuerzo Tyran Lattibeaudiere le ayudó con 20 tantos más siete balones capturados, y Eddy Polanco 13.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/img4197-c5317235.jpeg Tabla de posiciones del baloncesto del distrito luego de la jornada del martes 28 de octubre 2025 (ABADINA)

Por El Barias, Bryan Ramírez anotó 18 puntos, Jonathan Araujo logró encestar nueve con 19 rebotes, Dimas Carrasco y Eusebio Suero (ocho atrapadas) marcaron nueve anotaciones cada uno.

Juegos del miércoles

El TBS Distrito 2025 continúa este miércoles con la segunda fecha de la Fase de Eliminación en una doble cartelera.

A primera hora, a las 7:00 de la noche, se enfrentan los clubes Los Prados y Bameso, y a segunda hora, a las 9:00, chocarán los combinados de Mauricio Báez y Rafael Barias.