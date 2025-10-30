Anderson García impulsa al San Sebastián a su octava final consecutiva en Moca

Anderson Garcia, del San Sebastián, es defendido por Malfry Sanchez, del Jose Horacio Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

Anderson García, Novato del Año y co-MVP Nativo, protagonizó una noche espectacular al comandar al club San Sebastián hacia su octava final consecutiva en el XXXI Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2025), dedicado a Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, y que se juega por la Copa INDOTEL.

García fue imparable al registrar un doble-doble de 30 puntos y 20 rebotes, sumando además 3 triples y un extraordinario 75% en tiros de campo, con una eficiencia de +50, para sellar otra actuación memorable con el uniforme del "Imperio Rojo".

Con esta victoria, el San Sebastián barrió 3-0 la serie semifinal ante el José Horacio Rodríguez, y avanzó a disputar la final pactada al mejor de siete frente al club Don Bosco, en lo que será el cuarto enfrentamiento consecutivo entre ambas potencias mocanas bajo la dirección de Vladimir Frías.

El conjunto rojo dominó la primera mitad 46-38, sin permitir que el José Horacio encontrará la fórmula para detener su ritmo ofensivo. Con esta clasificación, el San Sebastián alcanza un hito histórico: 24 finales en 31 torneos, consolidándose como la franquicia más consistente del baloncesto superior de Moca, avalado por la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL).

Además de García, destacaron Lamonte Bearden con 19 puntos y Nargenis Ulloa con 18. Por los derrotados, Darious Monten anotó 18, Luigi Rojas 13, Jeff Allen 11 puntos y 10 rebotes, mientras que Oneil Espinal aportó 8 tantos y 11 rebotes.

Televiaducto SRL cumple con compromiso económico del BSE

La empresa Televiaducto SRL, comercializadora oficial del Baloncesto Superior de Espaillat, entregó el 50% restante del acuerdo económico a la ASOBAE y los clubes participantes.

Durante el acto, el licenciado Pablo Grullón, presidente de la compañía, acompañado de Francis Díaz, administrador, resaltó la importancia de respaldar y fortalecer este evento que cada año eleva el nivel del deporte mocano.

CEFIMOCA realiza el saque de honor

El Centro Financiero Mocano (CEFIMOCA) fue distinguido con el saque de honor en el tercer partido de la serie semifinal, celebrado en el techado Dr. Ruber Lulo Gitte de esta ciudad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/televiaducto-srl-comercializadora-oficial-del-baloncesto-superior-de-espaillat-entrego-el-50-restante-del-acuerdo-economico-a-la-asobae-y-los-clubes-participantes-8731353e.jpg Televiaducto SRL, comercializadora oficial del Baloncesto Superior de Espaillat, entregó el 50% restante del acuerdo económico a la ASOBAE y los clubes participantes.

José Horacio Rodríguez reconoce al empresario Esteban Ferreira

El club José Horacio Rodríguez entregó una placa de reconocimiento al empresario Esteban Ferreira (PETS Agroindustrial), por su valioso apoyo a la franquicia y al desarrollo del baloncesto en Moca.