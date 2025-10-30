Chauncey Billups contrata abogado con vínculos con Trump para su caso de vinculación a apuestas

Chauncey Billups ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto en 2024. ( FUENTE EXTERNA )

Chauncey Billups, apartado entrenador de los Portland Trail Blazers, ha contratado a un prestigioso abogado defensor tras su arresto por presuntas apuestas ilegales. De acuerdo con The Athletic, Billups habría contratado al abogado Marc Mukasey, quien representó al presidente Donald Trump y trabajó con Rudy Giuliani, para que lo represente en la investigación federal.

Mukasey se especializa en delitos de cuello blanco y ha representado a numerosos clientes de alto perfil, entre ellos el SEAL de la Armada Eddie Gallagher, absuelto de asesinato en 2019, la empresa inmobiliaria de Trump y su fundación benéfica.

Mukasey es hijo del ex fiscal general de Estados Unidos, Michael Mukasey. Tanto Marc como Michael Mukasey trabajaron como asesores en la campaña presidencial de Giuliani en 2007, según The Athletic. March también trabajó en el bufete de abogados de Giuliani.

Mukasey también tiene vínculos con otra investigación de la NBA, ya que representó a Joe Sanberg, cofundador de Aspiration, la empresa en el centro de la investigación de la NBA sobre si Los Angeles Clippers otorgaron beneficios indebidos a la estrella Kawhi Leonard para que firmara con el equipo.

El caso

Billups fue arrestado el 23 de octubre en el marco de una investigación federal y anteriormente estuvo representado por el abogado Chris Heywood, quien emitió un comunicado ese mismo día afirmando que Billups impugnaría los cargos.

Billups fue acusado de participar en una partida de póker ilegal y amañada. En dichas partidas, Billups era conocido como "figura clave", lo que significa que su función era legitimar el juego y atraer a clientes prominentes. Según los informes, Billups sabía que la partida estaba amañada.

El FBI afirmó que los operadores involucrados en la partida —entre los que supuestamente había miembros de la mafia— utilizaban una mesa de rayos X, máquinas de barajar manipuladas y otros métodos para estafar a otros jugadores.

Billups fue una de las más de 30 personas arrestadas por el FBI el 23 de octubre. No fue el único con vínculos con la NBA. El escolta del Miami Heat, Terry Rozier, y el exjugador y entrenador asistente de los Cleveland Cavaliers, Damon Jones, también fueron arrestados el jueves pasado.

Poco después de estos arrestos, tanto Billups como Rozier fueron suspendidos de inmediato por la NBA. Jones no es actualmente jugador ni entrenador activo en la liga y no fue incluido en el comunicado de la NBA.

Según se informa, ni Billups ni Rozier recibirán sueldo durante su suspensión. La NBPA anunció el miércoles que, si bien coincide en que "mantener la integridad del juego es de suma importancia", impugnará la decisión de la NBA de retener el salario de Rozier mientras su situación legal siga en curso.

Según The Athletic, Billups deberá comparecer ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York el 24 de noviembre.