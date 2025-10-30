La Liga Endesa se verá en República Dominicana de la mano de Abriendo Sports

Jean Montero en uno de sus partidos con el Valencia Basket en la Liga Endesa. ( FUENTE EXTERNA )

La Liga Endesa, considerada la segunda mejor liga de baloncesto profesional del mundo, refuerza su presencia en República Dominicana gracias a un acuerdo estratégico por las próximas tres temporadas con Abriendo Sports, plataforma deportiva digital líder en República Dominicana y América Latina, articulado por The Connect, consultora global con sede en Europa.

Este nuevo acuerdo permitirá a las audiencias dominicanas disfrutar de una cobertura editorial y audiovisual innovadora de la competición española, en un momento histórico para el talento dominicano en el baloncesto internacional.

Jugadores como Jean Montero (Valencia Basket), Chris Duarte y Tyson Pérez (Unicaja Málaga), Andrés Feliz (Real Madrid), Joel Soriano (Valencia Basket, cedido en el Casademont Zaragoza) y Jassel Pérez (Coviran Granada, cedido en el equipo primera FEB Grupo Alega Cantabria) no solo brillan en la ACB española, sino que representan con orgullo el crecimiento del baloncesto dominicano a través de la Selección Nacional, en las grandes competiciones internacionales.

“El talento dominicano está escribiendo una nueva página en la historia del baloncesto, y queremos que su afición pueda seguirlo de cerca, desde casa. Este acuerdo refuerza el compromiso de la acb con los nuevos mercados y con los jugadores que hacen grande nuestra liga”, afirmó Ricardo de Diego, director de marca de la acb.

La alianza con Abriendo Sports permitirá conectar con la audiencia de forma nativa, editorial y multiplataforma, a través de una red de distribución altamente eficiente y consolidada.

Abriendo Sports es la plataforma deportiva de mayor impacto y crecimiento en República Dominicana y la región, con más de 55 millones de visualizaciones en YouTube y una comunidad social cercana al millón de suscriptores y seguidores a la fecha.

Su trayectoria de impacto y resultados medibles la ha convertido en una referencia de confianza para los anunciantes, que apuestan cada vez más por sus contenidos como un canal seguro y rentable para invertir sus presupuestos publicitarios.

La temporada regular de la Liga Endesa ha comenzado este mes de octubre, con la competición disputando 34 jornadas de Liga Regular hasta final de mayo, momento en el que empezará el Playoff por el título.

Antes, entre el 19 y el 22 de febrero, se vivirá una apasionante fase final de la Copa del Rey con los ocho mejores equipos de la primera vuelta. Todos los juegos se podrán ver en la República Dominicana por el canal oficial de YouTube de Abriendo Sports (https://www.youtube.com/@abriendosports).

“Para nosotros es un orgullo que la ACB confíe en un medio dominicano para llevar su contenido a nuevas audiencias. Desde hace años seguimos de cerca a nuestros talentos en el exterior, y ahora podremos hacerlo con los derechos y el enfoque que merecen”, comentó Ricardo Rodríguez, cofundador de Abriendo Sports al momento de hacer oficial el acuerdo en Madrid.

La negociación y diseño de este acuerdo ha sido liderado por The Connect, firma especializada en alianzas estratégicas en el cruce entre deporte, cultura, medios y tecnología.

“En un contexto de cambio profundo en los formatos de consumo de contenido deportivo a nivel global, este acuerdo representa una visión moderna enfocada en el crecimiento exponencial: acercar la mejor liga nacional de baloncesto en el mundo luego de la NBA a nuevas audiencias, a través de los canales y las voces que realmente mueven la conversación deportiva en Latinoamérica. Es un privilegio para mí, como dominicano, ayudar a tender este puente entre dos mundos de la mano de dos empresas a las que admiro e insertar la República Dominicana en la conversación global de la industria”, añadió Rayde Luis Báez, fundador de The Connect.

Durante la temporada, Abriendo Sports desarrollará contenido exclusivo en torno a las estrellas dominicanas y latinoamericanas que brillan en la ACB, acercando sus historias y trayectorias a la afición local.

Además, impulsará acciones promocionales y editoriales diseñadas para aumentar el conocimiento y la conexión emocional con la liga y sus clubes, fortaleciendo así el vínculo entre la acb y la comunidad baloncestística dominicana.

Sobre la ACB

La Liga ACB, conocida actualmente como Liga Endesa por motivos de patrocinio, es la principal competición de baloncesto profesional en España. Organizada por la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) desde 1983, sus orígenes se remontan a 1957 como Liga Nacional.

Reconocida por su nivel competitivo y desarrollo de talento internacional, la Liga Endesa ha vuelto a situarse como la competición nacional con mayor presencia en los torneos continentales FIBA, y en 2025 ha superado a ligas como la NBA.

En total, entre el EuroBasket, AfroBasket y AmeriCup, 62 jugadores internacionales participaron como representantes de clubes acb, consolidando su posición como la liga más internacional del mundo.

Sobre Abriendo Sports

Abriendo Sports es el medio deportivo en español más influyente de República Dominicana y América Latina, cofundado por Vian Araujo y Ricardo Rodríguez, con presencia multiplataforma: en radio en la República Dominicana (KQ 94.5 FM y Líder 104.7 FM), y para toda la región latinoamericana y el mundo en YouTube (Abriendo Sports / Abriendo el Podcast) y redes sociales.

Sus canales de YouTube acumulan más de 38 millones de visualizaciones, y el grupo ha sido reconocido dos veces de manera consecutiva con el más alto galardón de las artes, la cultura y los medios de comunicación en República Dominicana, el Premio Soberano, en la categoría Mejor Podcast del Año.

Gracias a su alto nivel de eficiencia en el alcance y la conversión, Abriendo Sports se ha consolidado como un socio preferente para marcas y anunciantes, que encuentran en su plataforma una garantía comprobada de retorno sobre inversión y conexión auténtica con las audiencias deportivas.

Sobre The Connect

The Connect es una consultora global que desarrolla alianzas entre marcas, medios y propiedades deportivas, con operaciones desde Europa, Estados Unidos y Oriente Medio. Ha trabajado con marcas y empresas como Rakuten, Adidas, New York Yankees, Palladium Hotel Group, Niantic Labs y Euroleague Basketball, entre otras, creando acuerdos, estrategias comerciales y contenidos de alto impacto.