Los Prados y Mauricio Báez salieron airosos en la fase de eliminación del TBS Distrito

Gerardo Suero en gestión ofensiva ante la defensa de Yeison Rivera en el partido entre Mauricio Báez y el Club Rafael Barias en la continuación del TBS Distrito que se celebra en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriber Arias. ( FUENTE EXTERNA )

El club Los Prados derrotó este miércoles a la escuadra de Bameso, 85-79, en su segundo triunfo al hilo para entrar en la pelea por la clasificación para uno de los cuatro puestos disponibles a la serie semifinal en el TBS Distrito 2025.

Un partido ganado que lo empareja en 6-6 en la segunda fecha de la Fase de Eliminación, y que se efectuó en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

De su lado, Bameso, que pierde por segunda ocasión seguida, ve caer su marca a 5-6, restándole dos choques.

El refuerzo puertorriqueño Ángel Matías sigue dando de que hablar en sus aportes ofensivos y liderazgo en el club Los Prados, entidad que vive una gran temporada tras casi 10 años que no avanzaban de la ronda regular.

Matías encestó 19 puntos y tomó ocho rebotes en una ofensiva distribuida entre otros cuatro compañeros de equipos que aportaron sobre los 10 puntos con Eddy Mercedes, quien anotó 17 tantos y repartió siete asistencias, el refuerzo norteamericano BJ Fiztgerald logró 14 dígitos más siete rebotes, Kelvin Ramírez 11 y Jayvian De la Cruz marcó 10.

Por Bameso, el refuerzo estadounidense Mike Henry encestó 22 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, su compatriota Jacob Pullen 19 y el nativo Kevin Pérez coló 14.

El Mauricio venció al Rafael Barias

El club Mauricio Báez trazó pautas hacia la clasificación a la serie semifinal -que otorga cuatro plazas- al disponer del club Rafael Barias, 89-78, en el choque de cierre de la jornada de este miércoles en el TBS Distrito 2025.

La representación de Villa Juana ha ganado tres juegos corridos para mejorar su foja a 7-4, anclado en la tercera posición del standing, y sólo por debajo de dos conjuntos clasificados como San Carlos (9-2) y San Lázaro (8-3), en segundo.

Los otros equipos que disputan un cupo a la semifinal son Los Prados (6-6), Bameso (5-6) y El Barias que registra 5-7 y ha perdido dos partidos seguidos.

La ofensiva mauriciana la encabezó Richard Bautista con 21 puntos más siete asistencias y Gerardo Suero, quien dio los martillazos finales en el último período, terminó con 20 tantos, Juan Miguel Suero tuvo 13 y Luis Feliz 12.

Y por El Barias, Bryan Ramirez anotó 18 puntos, Dimas Carrasco aportó 13 tantos con ocho rebotes, Eusebio Suero 13 más ocho atrapadas y el refuerzo sancristobalense Jonathan Araujo logró encestar 10 unidades y atrapó 10 rebotes para un doble-doble.

Juegos del viernes

El TBS Distrito 2025 de reanuda el viernes con la tercera fecha de la Fase de Eliminación en un doble juego.



A las 7:00 de la noche abren el telón los clubes Bameso y Mauricio Báez, y a las 9:00, se miden los "Santos" San Lázaro contra San Carlos