La NBA introduce el uso de auriculares para árbitros en partidos de temporada regular

La tecnología busca mejorar la comunicación entre los árbitros y el centro de revisión. ( FUENTE EXTERNA )

La NBA comenzará a utilizar una nueva herramienta tecnológica que promete transformar la manera en que se arbitran los partidos. A partir de este sábado, los árbitros empezarán a usar auriculares durante los juegos de la temporada regular, marcando un paso importante hacia una mayor eficiencia y coordinación en la toma de decisiones.

El anuncio fue hecho este viernes por la liga, que detalló un plan de implementación en dos fases. En la primera, que se extenderá hasta enero, los árbitros llevarán el auricular sujeto a sus uniformes, pero su uso estará limitado a momentos específicos: revisiones de jugadas mediante el sistema de repetición instantánea y otras interrupciones del juego. No se permitirá la comunicación constante durante el tiempo activo de partido.

Etapa de ensayo

La segunda fase, que dependerá de la evaluación de los resultados iniciales, permitirá a los árbitros mantener la comunicación activa durante todo el encuentro, incluyendo el desarrollo del juego en vivo. Esta etapa se prolongará, al menos, hasta el receso del Juego de Estrellas en febrero, con la posibilidad de convertirse en una herramienta permanente si los resultados son positivos.

La tecnología busca mejorar la coordinación entre los árbitros en cancha y el centro de repetición de la NBA, ubicado en Secaucus, Nueva Jersey.

En la actualidad, el proceso de revisión de jugadas requiere pausas prolongadas y comunicación indirecta, algo que el nuevo sistema podría agilizar significativamente, reduciendo tiempos muertos y posibles confusiones.

Tres años en prueba

El proyecto no surge de la nada. La NBA lleva probando esta tecnología desde 2022, en eventos como el G League Winter Showcase, la NBA Summer League y algunos partidos de pretemporada. Los resultados preliminares fueron satisfactorios, demostrando que el sistema permite un intercambio más fluido de información y una mejor sincronización entre los equipos arbitrales.

Ligas internacionales como la FIBA, así como otras disciplinas deportivas de alto nivel, ya emplean sistemas similares con éxito. En esos casos, los auriculares permiten una comunicación inmediata para resolver jugadas dudosas, mejorar la posición de los árbitros y tomar decisiones más precisas en menos tiempo.

Con esta medida, la NBA reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y la transparencia, dos pilares en su esfuerzo por mantener la integridad del juego. Si el experimento resulta exitoso, el uso de auriculares podría convertirse en una nueva norma permanente para los árbitros del baloncesto profesional más prestigioso del mundo.

Los Hornets ejercen las opciones de equipo sobre Brandon Miller y Tidjane Salaun

Los Charlotte Hornets ejercieron el viernes las opciones de equipo sobre el base Brandon Miller y el alero Tidjane Salaun.

Miller, a quien se le ejerció la opción de equipo para un cuarto año de contrato, promedia 14.5 puntos y 4.0 asistencias esta temporada en dos partidos. Ha estado de baja desde que sufrió una subluxación en el hombro izquierdo en el segundo partido de la temporada contra Filadelfia el sábado.

La segunda selección global del draft de 2023 promedió 21.0 puntos, 4.9 rebotes y 3.6 asistencias la temporada pasada en 27 partidos antes de sufrir una rotura de ligamento en la muñeca derecha que puso fin a su temporada.

Los Hornets ejercieron la opción de equipo para un tercer año sobre Salaun. La sexta selección global del draft de 2024 promedió 5.9 puntos y 4.7 rebotes la temporada pasada. En cinco partidos esta temporada, Salaun promedia 4.0 puntos y 4.8 rebotes.