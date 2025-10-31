Mauricio Báez clasifica a serie semifinal y le complica el panorama a Bameso en el TBS Distrito 2025

Gerardo Suero en gestión ofensiva en el partido ante Bameso en la fase de eliminación del TBS Distrito 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El club Mauricio Báez selló su pase de clasificación a la serie semifinal al superar este viernes en un cerrado duelo ante Bameso, 86-82, en la tercera y penúltima fecha de la Fase de Eliminación del TBS Distrito 2025.

Los mauricianos hilvanan una cadena de triunfos que llega a cuatro, dos para cerrar la ronda regular y otras dos, en igual cantidad de salidas, en la Fase de Eliminación, para poner su récord en 8-4.

De su lado, el tercer revés al hilo bamesiano le complica el panorama con su registro de 5-7, empate con el Rafael Barias, y cerca de Los Prados (6-6), equipos que batallan por la única plaza faltante a la serie semifinal que será a un 5-3.

El primer lugar de la Fase de eliminación enfrentará al cuarto y el segundo enfrentará al tercero.

San Carlos y San Lázaro ya tienen su cupo establecido en la etapa semifinalista.

La ofensiva de la escuadra de Villa Juana tuvo de líder por segundo partido corrido a Gerardo Suero con 22 puntos y al refuerzo francomacorisano Luismal Ferreiras, quien anotó 18 tantos y tomó ocho rebotes.

Richard Bautista también aportó a la causa ganadora con 17 puntos y siete asistencias, Juan Miguel Suero 14 más seis rebotes y el refuerzo norteamericano Michael Warren consiguió 13 unidades.

Por Bameso, los refuerzos estadounidenses Jacob Pullen y Mycheal Henry anotaron 22 y 10 puntos, respectivamente.

Bameso fue dirigido la noche de este viernes por el veterano técnico José Pérez, primer asistente del dirigente titular Julio Duquela, quien no pudo ver acción por acumulación de faltas técnicas (3) y fue sancionado por un partido, según establece el reglamento técnico del TBS Distrito 2025.

Juegos del domingo

El TBS Distrito 2025 cerrará la Fase de Eliminación este domingo, en su cuarta fecha, con una triple jornada que involucra a los seis equipos que consiguieron avanzar desde la serie regular.

Los mejores cuatro equipos clasifican a la ronda semifinal: 1-4 y 2-3, ambas a un 5-3.

Las acciones inician a la 1:45 de la tarde con el partido entre los clubes Rafael Barias y Los Prados; luego, a las 4:00 de la tarde se verán la cara San Carlos y Bameso, y en el cierre, a las 6:00, se medirán Mauricio Báez y San Lázaro.