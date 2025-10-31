San Carlos extiende corrida de triunfos a ocho al vencer a San Lázaro y gana la Fase de Eliminación

Tyran de Lattibeaudiere celebra un canasto de tres puntos en el partido ante el Club San Lázaro en la fase de eliminación del TBS Distrito. ( FUENTE EXTERNA )

El club San Carlos extendió su corrida de triunfos a ocho al vencer este viernes a San Lázaro en un disputado partido de tiempo extra, 83-80, en la tercera y penúltima fecha de la Fase de Eliminación del TBS Distrito 2025.

La representación de las "Cinco Esquinas" se consolidó como el más ganador del TBS Distrito 2025 con una foja de 10-2, líder máximo de la Fase de Eliminación, la cual dominó.

Por su parte, el conjunto de Jobo Bonito -que perdió su segundo en fila- empató en el segundo lugar con el Mauricio Báez, ambos con registro de 8-4.

El refuerzo norteamericano Tyran de Lattibeaudiere llevó el timón ofensivo de San Carlos con 25 puntos, siete rebotes y cinco asistencias, secundado por Juan Guerrero, quien logró un doble-doble de 17 tantos con 14 balones capturados.

Jaison Valdez contribuyó a la causa verdiamarilla con 13 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, y Luis David Montero estuvo cerca de completar un triple-doble al anotar 11 unidades, tomar 11 rebotes y nueve asistencias, y Eddy Polanco aportó nueve.

Polanco fue quien precisamente provocó el período extra al encestar un disparo desde el arco de tres que igualó la pizarra 76-76, con 23:6 segundos de juego.

Por San Lázaro, Victor Liz anotó 19 puntos, el debutante Adonys Henríquez marcó 15 tantos con ocho rebotes, Ángel Núñez un doble-doble de 12 dígitos y 11 pelotas atrapadas, y Edgar Tejeda cerró con 11.

San Carlos y San Lázaro, junto al Mauricio, ya tienen su cupo establecido en la etapa semifinalista.

Un escenario complicado

Bameso tiene complicado el panorama con su registro de 5-7, empate con el Rafael Barias, y a un juego de Los Prados (6-6), equipos que batallan por la única plaza faltante a la serie semifinal que será a un 5-3, entre San Carlos (1) y el equipo que termine en la cuarta posición, y otra semifinal entre San Lázaro y Mauricio Báez.

Juegos del domingo

El TBS Distrito 2025 cerrará la Fase de Eliminación este domingo, en su cuarta fecha, con una triple jornada que involucra a los seis equipos que consiguieron avanzar desde la serie regular.

Las acciones inician a la 1:45 de la tarde con el partido entre los clubes Rafael Barias y Los Prados, que en caso de ganar el conjunto pradense daría término a la Fase de Eliminación; a las 4:00 de la tarde se verán las caras San Carlos y Bameso en caso de ser necesario, y en el cierre pautado para las 6:00 de la tarde se medirán Mauricio Báez y San Lázaro.