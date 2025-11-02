Anderson García logra un triple doble en la victoria de San Sebastián ante Don Bosco

Anderson García en acción ofensiva durante el primer partido de la final del baloncesto en Moca. ( FUENTE EXTERNA. )

El club San Sebastián contó con una gran actuaciónde Anderson García, al imponerse 94x88 a los campeones del Don Bosco, tomando la delantera (1-0) en la serie final del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2025), dedicado al licenciado Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, y que se disputa por la Copa INDOTEL.

El Novato del Año y co-MVP Nativo, Anderson García, fue el motor de la ofensiva del Imperio Rojo con un triple-doble: 24 puntos, 18 rebotes y 10 asistencias, lanzando para un 52.9 % desde el campo y registrando una eficiencia de +44.

A falta de 36 segundos para el final, Lamonte Bearden recibió falta personal y encestó ambos tiros libres para sellar el marcador 93x86, asegurando la primera victoria del San Sebastián en esta esperada final, avalada por la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

Puntos destacados del partido

El conjunto dirigido por Vladimir Frías dominó la primera mitad 52x44, mostrando una defensa sólida y un ritmo ofensivo constante ante una entusiasta fanaticada que llenó el techado Dr. Rubén Lulo Gitte.

El San Sebastián, participa en su serie final número 24 de las 31 ediciones del BSE, evento organizado por la Asociación de Baloncesto de Espaillat (ASOBAE) y el Comité Organizador que encabeza Enmanuel Bautista.

Además de García, también destacaron en la ofensiva roja Lamonte Bearden con 22 puntos, Nargenis Ulloa con 19, y Michael Watkins con 17 tantos y 14 rebotes. Por los campeones del Don Bosco sobresalieron Jonathan Bello con 32 puntos, Emmit Williams con 17 y 10 rebotes, y Derek Mejía con 13 unidades.