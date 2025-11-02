Se define la ronda semifinal: San Carlos ante Rafael Barias y San Lázaro vs. Mauricio Báez

Yeikson Montero, de San Lázaro, driblea el balón sobre la defensa de Michael Warren, del Mauricio Báez en el partido de este domingo 2 de noviembre de 2025 en el Palacio Nacional de Voleibol Ricardo Gioriber Arias. ( FUENTE EXTERNA )

Los clubes San Lázaro contra Mauricio Báez, en la serie B, y San Carlos ante Rafael Barias, en la A, serán los enfrentamientos semifinalistas, al mejor de un 5-3, tras concluir este domingo la Fase de Eliminación del TBS Distrito 2025.

Los lazareños dispusieron de los mauricianos en un cerrado choque, 91-90, Bameso venció 90-82 a los sancarleños y El Barias despachó a Los Prados con amplio margen, 108-77.

Este martes próximo, se le dará inicio a las rondas semifinales del TBS Distrito 2025 con el primer choque a las 7:00 de la noche entre los combinados de San Lázaro Mauricio Báez, y a las 9:00, se medirán San Carlos frente a Rafael Barias.

En la jornada del domingo, en el cierre, el combinado de Jobo Bonito doblegó 91-90 al de Villa Juana, con la ofensiva de Yeikson Montero y sus 18 puntos anotados más seis rebotes, Luis Morel le apoyó con 15 tantos y ocho balones atrapados, Gerald Abreu 14 y Randy Bautista 11 encestes y repartió nueve asistencias.

En el revés, Rayner Moquete tuvo 17 puntos (lanzó de 7-5 desde el arco de tres) y agregó seis asistencias, el importado Michael Warren y Richard Bautista 16 dígitos cada uno y Shamil Paulino 14 y cinco rebotes.

Previo, en el segundo choque, Bameso (6-7), que venía de perder tres juegos seguidos, se despidió del torneo con un triunfo 90-82 sobre los líderes de San Carlos (10-3) y le detuvo en ocho la racha de partidos ganados en fila.

El refuerzo norteamericano Jacob Pullen anotó 20 puntos, y los nativos Luixander Blanco 17 tantos y Kevin Pérez 14.

En la derrota, Bryan Polanco y Kevin Mateo anotaron 15 puntos cada uno, y Jaison Valdez 10.

El Barias clasifica

Barias golpeó fuerte a su homólogo de Los Prados, 108-77, para alzarse con el boleto faltante a la serie semifinal en el primer partido de la jornada dominical en su Fase de Eliminación del TBS Distrito 2025.

La representación de Villa Consuelo sobrepasó los requerimientos exigidos para su clasificación que eran ganar de 17 puntos o más y lo hizo de forma bestial, una ventaja de 31 con la que descartó un eventual triple empate con los pradenses y el club Bameso.

El Barias terminó la Fase de Eliminación con récord de 6-7, por encima de Los Prados (6-7), ya que aunque quedaron empate, por goal average los barianos clasificaron en cuarto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/luixander-blanco-del-club-bameso-intenta-burlar-a-los-defensas-de-san-carlos-willy-arias-y-kevin-mateo-el-21125-42995296.jpeg Luixander Blanco, del club Bameso, intenta burlar a los defensas de San Carlos, Willy Arias y Kevin Mateo, el 2 de noviembre de 2025 en el Palacio Nacional de Voleibol Ricardo Gioriber Arias. (FUENTE EXTERNA)

La sede oficial del TBS Distrito 2025 es el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los héroes de la aplastante victoria bariana fueron Bryan Ramírez con 25 puntos y repartió ocho asistencias, Eusebio Suero aportó un doble-doble de 22 tantos más 11 rebotes, lo propio hizo el refuerzo sancristobalense Jonathan Araujo, quien logró encestar 11 dígitos y tomó 15 balones, y Roberto Tamarez 14.

Por Los Prados, el refuerzo norteamericano BJ Fiztgerald marcó 15 puntos, Carlos Pérez 12 unidades y con 10 anotados quedaron Fausto Tatis y Jeffrey Hernández.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

PIE DE FOTOS

Luixander Blanco, del club Bameso, intenta burlar a los defensas de San Carlos, Willy Arias y Kevin Mateo.