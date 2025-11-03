×
Koby Brea

Koby Brea es el decimoquinto de RD en debutar en el baloncesto de la NBA

Además de Brea, en la recién iniciada temporada, David Jones y Chris Mañón también han debutado

    Koby Brea es el decimoquinto de RD en debutar en el baloncesto de la NBA
    Koby Brea (14) de los Phoenix Suns controla el balón durante la segunda mitad de su debut en la NBA contra los San Antonio Spurs en el Mortgage Matchup Center el 2 de noviembre de 2025 en Phoenix, Arizona. (FOTO DE CHRIS CODUTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VÍA AFP)

    Koby Brea se convirtió en el dominicano número 15 en debutar en la NBA, tras su participación el pasado domingo en el partido en el que los Phoenix Suns vencieron 130-118 a los San Antonio Spurs.

    Brea vio acción en apenas cuatro minutos, y encestó cuatro puntos y otorgó una asistencia.

    En ese partido, Brea también compartió cancha con el quisqueyano David Jones García, que ya había debutado el mes pasado, y quien jugó durante 4:32 minutos y anotó dos puntos, haló dos rebotes y dio dos asistencias.

    Infografía

    Orígenes de Brea

    Brea nació en el barrio de Washington Heights, en Nueva York, y asistió a la escuela secundaria Norman Thomas High School en Manhattan, donde no fue parte del equipo.

    Posteriormente se trasladó a Monsignor Scanlan High School en el Bronx, donde empezó a destacar: como junior promedió 18 puntos y 5 rebotes, y como senior alcanzó los 20.8 tantos y 7.8 capturas por partido, siendo nombrado parte del segundo equipo All-New York.

    En esa etapa, representó a la selección de República Dominicana en el torneo Centrobasket sub-17 de 2019, con promedios de 9.2 puntos, 4.6 rebotes y 2.8 asistencias. Luego Brea ingresó en la Dayton Flyers de la Universidad de Dayton y en su última año, (2023-24) con Kentucky sobresalió con promedios de  11.1 puntos, 3.8 rebotes y fue líder nacional en porcentaje de triples con un 49.8 %, lo que le dio notoriedad para el draft en donde fue elegido por los Phoenix Suns.

    Contratados sin jugar

    Aparte de los que han debutado, otros como Hugo Cabrera, Ronald Robert, Frank Rodríguez y Sammy Mejía tuvieron contratos pero no jugaron.

