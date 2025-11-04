×
El Club Rafael Barias sorprende a San Carlos en el primero de la semifinal A

Luis López se convierte en un gigante a la ofensiva y anota 20 puntos; Jonathan Araújo 16 y 14 rebotes; Bryan Ramírez 12

    Expandir imagen
    El Club Rafael Barias sorprende a San Carlos en el primero de la semifinal A
    Luis López gestiona ofensiva en el partido uno de la serie semifinal A entre el Club Rafael Barias y San Carlos en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriber Arias. (FUENTE EXTERNA)

    A pura consistencia y decisión, el club Rafael Barias se llevó la victoria 80-76 sobre San Carlos, en el choque de cierre de la jornada de este miércoles que abrió la serie semifinal A del TBS Distrito 2025.

    El Barias se sobrepuso a perder el primer período 26-19 y reaccionó en el segundo 24-20, para acercarse al llegar a la primera mitad de tres, 46-43.

    En el tercero, dieron el primer indicio de consistencia y el empuje con el que venía a busca el triunfo de manera decisiva, el cual quedó empate 17-17 y la pizarra siguió de tres a favor de San Carlos, 63-60.

    Pero en el último cuarto, y por debajo de los 4:00 minutos, los barianos rally 11-4 que los condujo a la victoria 80-76, impulsados por Bryan Ramírez, Luis López y Jonathan Araujo.

    Los muchachos de Villa Consuelo dominan 1-0 la ronda semifinal A, pactada a un 5-3, y los de las "Cinco Esquinas" ahora han perdido dos juegos consecutivos.

    El pequeño López fue el hombre grande en la ofensiva bariana con 20 puntos y cinco rebotes, Araujo logró un doble-doble de 16 puntos y 14 pelotas atrapadas, el debutante refuerzo estadounidense James Montgonery aportó 13, Ramírez 14 y Eusebio Suero coló 10.

    Por los vencidos, Juan Guerrero alcanzó cifras dobles de 23 puntos y atrapó 15 rebotes, Eddy Polanco 16 y el refuerzo norteamericano Tyran De Lattibeaudiere anotó 10.

    Partidos del miércoles

    La ronda semifinal del TBS Distrito arriba este miércoles a su segunda jornada, a partir de las 7:00 de la noche, con el choque de la serie A entre los clubes Rafael Barias y San Carlos.

    • A las 9:00, será el encuentro correspondiente a la serie B que enfrenta a las escuadras de Mauricio Báez y San Lázaro.
