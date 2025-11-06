El Palacio de los Deportes reabrirá en julio de 2026 con partido ante EE.UU.

Karl-Anthony Towns (32) en la Copa del Mundo de 2023. ( FUENTE EXTERNA )

Desde abril de 2024, el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto es objeto de una profunda intervención cercana a los 500 millones de pesos. Ya tiene fecha de apertura.

La Media Naranja abrirá sus puertas al público el tres de julio de 2026 dentro de la fase clasificatoria a la Copa del Mundo de Qatar 2027. Ese día, el equipo nacional se medirá al de los Estados Unidos, dentro de la fecha FIBA y con la posibilidad de que el conjunto nacional incluya al mejor talento que tiene disponible.

La información la ofreció a Diario Libre Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, quien aseguró que se gestiona que talentos como Karl-Anthony Towns, Chris Duarte, Andrés Feliz, Jean Montero y David Jones García formen parte del plantel quisqueyano.

"Apúntalo, que Towns va a jugar", dijo Uribe.

El día seis el equipo nacional recibirá a Nicaragua con lo que cerrará su participación en la primera fase del proceso eliminatorio y conocerá si avanza a la segunda ronda. A partir del 24 de julio la instalación acogerá el torneo de baloncesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La del verano es la única ventana en la que los países pueden utilizar los jugadores de la NBA dentro del proceso clasificatorio al Mundial como Juegos Olímpicos.

Se tratará de apenas la tercera ocasión en la que el equipo nacional estadounidense visita el país para un partido oficial tras hacerlo en los Juegos Panamericanos de 2002 y el premundial de 2005.

El Palacio de los Deportes es remozado con inversión directa del Banco de Reservas. En mayo, la entidad financiera informó que los trabajos habían requerido de una inversión de 470 millones de pesos.

Arranca este mes

Dominicana comenzará su andadura en la fase eliminatoria el próximo 28 de noviembre en la ciudad mexicana de Zacatecas ante el equipo anfitrión. El primero de diciembre recibirá a los aztecas en el Palacio Nacional del Voleibol.

Luego el 26 de febrero se medirá a los Estados Unidos en una sede por confirmar y el primero de marzo irá a Managua a chocar con los dueños de casa.