San Carlos y San Lázaro logran sendos triunfos

Las series semifinales ahora están empatadas a una victoria por bando

    Expandir imagen
    San Carlos y San Lázaro logran sendos triunfos
    Juan Guerrero driblea el balón en el segundo partido de la serie semifinal A del TBS Distrito 2025 (FUENTE EXTERNA)

    El club San Carlos reaccionó con furia la noche del miércoles para sacarle el triunfo 82-73 al combinado de Rafael Barias y emparejarle la serie semifinal A del 49 TBS Distrito 2025.

    El martes, los verdiamarillos sucumbieron ante El Barias, 80-76, y al salir triunfante en el segundo choque de esta ronda semifinalista A, pactada a un 5-3, provoca un empate 1-1.

    Eddy Polanco anotó 20 puntos, atrapó cinco rebotes y repartió siete asistencias, Juan Guerrero marcó 18 tantos con 10 capturas de balón con los que completó un doble-doble y Luis Montero tuvo 18 encestes con los que encendieron los motores ofensivos sancarleños.

    Tyran De Lattibeaudiere anotó 10 unidades y nueve rebotes.

    Por los barianos, Eusebio Suero anotó 20 puntos con siete rebotes, el refuerzo sancristobalense Jonathan Araujo logró 15 tantos y tomó cinco balones, el refuerzo norteamericano James Montgomery tuvo cifras dobles de 14 dígitos y 15 rebotes y Bryan Ramírez aportó 11.

    San Lázaro dominó al Mauricio

    El club San Lázaro se levantó con una poderosa energía que lo llevó a salir ganancioso del encuentro que disputó este miércoles contra el Mauricio Báez, 105-86, para igualar la serie semifinal B del 49 TBS Distrito 2025.

    El conjunto de Jobo Bonito marcó desde temprano el ritmo de una posible victoria al ganar el primer período de 11 puntos, 28-17, y el segundo, 25-18, para una primera mitad a su favor de 18, pizarra de 53-35.

    En el tercero mantuvo ventaja de 20, 78-58, al ganarlo 25-23.

    Adonys Henríquez y Ángel Núñez tuvieron un excepcional despliegue ofensivo por San Lázaro al encestar 28 y 26 puntos cada uno, con la ayuda de Victor Liz 12 tantos, ocho rebotes y seis asistencias, y Edgar Tejeda coló 11.

    Por el Mauricio, el refuerzo francomacorisano Luismal Ferreiras consiguió un doble-doble de 23 puntos y 17 rebotes, Juan Miguel Suero ligó 21 encestes y Luis Felix 10.

    Partidos del viernes

    La ronda semifinal del TBS Distrito dará continuidad este viernes con su tercera jornada de acción, a partir de las 7:00 de la noche, con el choque de la serie B entre San Lázaro y Mauricio Báez.

    A las 9:00, será el enfrentamiento de la serie B entre San Carlos y Rafael Barias.

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.