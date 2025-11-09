×
San Sebastián
San Sebastián

San Sebastián a un paso de la gloria en el Baloncesto Superior de Espaillat

El certamen reúne a los principales talentos de la provincia, con refuerzos nacionales e internacionales

    Expandar imagen
    San Sebastián a un paso de la gloria en el Baloncesto Superior de Espaillat
    Anderson Garcia, del San Sebastian, es defendido por Derek Mejía, del Don Bosco. (FUENTE EXTERNA)

    Con una ofensiva repartida en cinco jugadores con cifras dobles, el club San Sebastián dio un golpe de autoridad al vencer 85x79 al Don Bosco, colocándose a un solo triunfo de conquistar el campeonato del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2025), evento dedicado a Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, y que se disputa por la Copa INDOTEL.

    Con esta victoria, el Imperio Rojo domina la serie final 3-1, pactada al mejor de siete encuentros, y se perfila para obtener su corona número 18 en la historia del baloncesto mocano, bajo la supervisión de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL).

    El partido vivió momentos de máxima tensión cuando los campeones del Don Bosco empataron 75x75 con una penetración de Emmit Williams, a falta de dos minutos. Sin embargo, Nargenis Ulloa respondió con temple al recibir falta personal y convertir ambos tiros libres, devolviendo la ventaja a San Sebastián 77x75 con 1:55 por jugar.

    En la siguiente posesión, Don Bosco perdió el balón, lo que aprovechó el conjunto rojo para ejecutar un contrataque letal que culminó con canasto y falta de Eury Rosario, quien completó la jugada de tres puntos para ampliar la ventaja 80x75, una diferencia que el equipo dirigido por Vladimir Frías no volvió a ceder.

    Aporte del senador Carlos Gómez impulsa el evento

    • Durante el medio tiempo, el senador de la provincia Espaillat, Carlos Gómez, hizo entrega de un aporte de $600,000 mil pesos a los clubes participantes en el BSE 2025, resaltando su respaldo constante al evento que lleva 31 años de historia en el deporte mocano.

    Los más destacados

    Por los ganadores del San Sebastián sobresalieron Eury Rosario con 20 puntos, Anderson García con un triple-doble (14 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias), Michael Watkins con 14 tantos y 17 rebotes, Nargenis Ulloa con 14 puntos y Lamonte Bearden con 13.

    Por Don BoscoDarwin Rosario brilló con 32 puntos, Emmit Williams aportó 22 y 13 rebotes, mientras Jonathan Bello registró 15 tantos y 14 rebotes.

