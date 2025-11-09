San Carlos y Mauricio Báez logran su pase a la Serie Final del TBS del Distrito

Juan Guerrero gestiona una ofensiva al aro en el cuarto partido de la Serie Semifinal "A" del TBS Distrito ( FUENTE EXTERNA )

El club San Carlos ganó su tercer partido seguido al Rafael Barias, esta vez con pizarra de 96-65, para conseguir su boleto a la serie final del 49 TBS Distrito 2025, el cual se efectuó en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los sancarleños perdieron el primer encuentro de su serie semifinal A (pactada a un 5-3) ante El Barias, y después de ahí le propinaron tres reveses al hilo para dominar 3-1.

Tras una ausencia de nueve años en una serie final, la escuadra de las "Cinco Esquinas" regresa a la disputa del título del TBS Distrito, donde perdió en el 2016 por barrida 4-0 del club Mauricio Báez, que retornaba a la justa distrital luego de una ausencia de 13 años, y precisamente ante el mismo oponente del 2003, donde se coronó el club San Carlos, en el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto.

Los verdiamarillos tienen 22 años sin volver a saborear un título de campeón.

Mauricio Báez y San Carlos son los máximos ganadores de la historia del TBS Distrito con 10 campeonatos cada uno, y de darse esta final saldría el más glorioso que llegaría a 11.

Eddy Polanco salió al mando de la ofensiva de San Carlos con 20 puntos, que tuvo a otros cinco jugadores con cifras dobles en anotación.

Juan Guerrero encestó 17 puntos y atrapó siete rebotes, Luis David Montero colaboró con 14 tantos más siete balones capturados, Jaison Valdez casi logra un triple-doble al anotar 13, tomar nueve pelotas y repartir 11 asistencias, el refuerzo norteamericano Tyran De Lattibeaudiere coló 13 anotaciones y cinco rebotes, y Kevin Mateo aportó 10.

Por los barianos, el refuerzo norteamericano James Montgomery marcó 24 puntos con nueve rebotes, Eusebio Suero logró nueve dígitos, Luis López ocho, seis atrapadas y dio cinco pases, y Bryan Ramírez coló seis unidades.

Nueve años fuera de una final

Tras una ausencia de nueve años en una serie final, la escuadra de las "Cinco Esquinas" regresa a la disputa del título del TBS Distrito, donde perdió en el 2016 por barrida 4-0 del club Mauricio Báez, que retornaba a la justa distrital luego de una ausencia de 13 años, y precisamente ante el mismo oponente del 2003, donde se coronó el club San Carlos, en el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto.

Mauricio estará en su novena final al hilo

El club Mauricio Báez dio la noche de este domingo un paso histórico en sus participaciones en el TBS Distrito, luego de derrotar 84-73 a San Lázaro, para acudir a su novena serie final consecutiva y 19va de por vida.

El Mauricio disputará la serie final (pactada a un 7-4) del TBS Distrito 2025 ante un rival muy bien conocido y con ribetes históricos, ya que comparte con San Carlos el liderato histórico de más campeonatos con 10 cada uno, y donde el ganador se quedaría como el número uno con 11 coronas y finales ganadas.

El martes próximo, a las 8:00 de la noche, inicia la batalla campal por la obtención del título 11 y la gloria histórica en los torneos superiores distritales, que data desde 1974.

Los mauricianos le ganaron 3-1 la ronda semifinal B a los lazareños, la cual estuvo pactada al mejor de un 5-3.

Los dirigidos por Melvyn López buscarían su tercera corona seguida, 2023 y 2024, ambas al mando del mismo López, quien además conseguiría su octavo campeonato de por vida en los TBS Distrito.

Los mejores anotadores por Mauricio fueron "La Bestia del Jaya" Luismal Ferreiras con un doble-doble de 21 puntos y 13 rebotes, Gerardo Suero anotó 17 tantos y su hermano menor Juan Miguel Suero 15 más cinco asistencias, y Richard Bautista marcó 10 dígitos, capturó ocho rebotes y repartió 12 balones.

Por San Lázaro, Ángel Nuñez completó cifras dobles de 15 puntos y 12 rebotes, Edgar Tejeda 15 tantos con seis asistencias, Yeickson Montero tuvo 13 y Victor Liz coló 10.

Precios de las boletas

El Comité Organizador del TBS Distrito 2025 anunció los precios de las boletas para la Gran Final, pactada a un 7-4.

Para el Zona VIP costará RD$2,750.00 pesos y la entrada general tendrá un costo de RD$500.00 pesos.