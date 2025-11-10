Mauricio Báez y San Carlos reeditan una rivalidad histórica por la corona del TBS Distrito

Juan Guerrero ataca el aro en uno de los enfrentamientos entre el Club San Carlos y Mauricio Báez en el torneo de baloncesto distrital de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El baloncesto distrital volverá a vivir una final cargada de historia, tradición y orgullo barrial.

El Club Mauricio Báez, actual bicampeón del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito), enfrentará al Club San Carlos en una serie final al mejor de siete encuentros que inicia este martes a las 8:00 de la noche en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriber Arias.

El duelo no solo definirá al campeón del 2025, sino también la supremacía absoluta en títulos del baloncesto capitalino, ya que ambos conjuntos llegan igualados con 10 campeonatos cada uno.

Una dinastía contra la nostalgia del trono

Desde su retorno al TBS en 2016, Mauricio Báez ha sido sinónimo de consistencia. Con esta, acumula nueve finales consecutivas, una hazaña sin precedentes en la historia moderna del torneo.

Bajo el liderazgo de los hermanos Gerardo y Juan Miguel Suero, acompañados por el dinámico armador Richard Bautista y el refuerzo nacional Luismal Ferreiras, el conjunto de Villa Juana persigue su tercera corona al hilo y continuar cimentando su legado como la franquicia más dominante de la última década.

En el lado opuesto, San Carlos llega decidido a romper una sequía de 22 años sin título, la cual se remonta al 2003, cuando precisamente superaron a Mauricio en la final.

El equipo verde y amarillo ha encontrado nueva vida este año con la incorporación del estelar Luis David Montero, el liderazgo del MVP de la temporada Juan Guerrero, el aporte perimetral de Eddy Polanco y la versatilidad del refuerzo Tyran de Lattibeaudiere, una de las figuras más completas de la liga.

Clave: estilos contrastantes

El enfrentamiento promete una batalla táctica entre la defensa compacta y ritmo controlado de Mauricio Báez frente al juego físico y verticalidad de San Carlos.

Los mauricianos basan su éxito en la presión defensiva, el control del balón y la experiencia en finales, mientras los sancarleños apuestan a la explosividad ofensiva de Montero y Guerrero, con Polanco como tirador letal desde el perímetro.

Ambiente de clásico barrial

El primer partido de la serie promete un ambiente eléctrico en el "Gioriber Arias", donde dos de los clubes más emblemáticos del Distrito Nacional se medirán por el honor, la historia y la supremacía capitalina.

Con las gradas divididas entre el azul mauriciano y el verde sancarleño, el TBS Distrito 2025 tendrá todos los ingredientes para una final memorable.