Abadina pospone arranque de la Serie Final del TBS Distrito

Momento de acción del cuarto partido de la serie semifinal "B" del baloncesto del distrito nacional en su edición 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La esperada apertura de la serie final del TBS Distrito entre el Club Mauricio Báez y el Club San Carlos, pactada para este martes en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico, ha sido aplazada.

El motivo: un apagón general que afectó todo el sistema eléctrico nacional, luego de la falla en una subestación de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) en San Pedro de Macorís, que provocó la salida de todas las plantas generadoras del país.

El calendario original marcaba para este martes a las 8:00 p.m. el inicio de una final histórica entre los clubes que más campeonatos tienen en el circuito distrital: Mauricio Báez y San Carlos.

Sin embargo, el evento quedó aplazado hasta este miércoles a la misma hora, a causa de un apagón general que se registró alrededor de la 1:20 p.m. de la tarde, ocasionado por una avería en la subestación de la ETED, que desencadenó la desconexión en cadena de todas las plantas generadoras del sistema nacional.

El escenario estaba listo para recibir miles de fanáticos, pero la interrupción eléctrica obligó a la directiva del certamen y al comité organizador a declarar la posposición del primer choque, para salvaguardar condiciones de seguridad, operatividad del marcador, iluminación y servicios.

Las dos escuadras llegan con historias contrastantes: Mauricio Báez accede a su novena final consecutiva en el TBS Distrito, y San Carlos regresa tras nueve años sin disputar la gran serie.

Por el liderato

Con ambos equipos con 10 títulos cada uno en su haber, el ganador quedará solo en la cima históricamente con 11 coronas.

Desde el sector eléctrico, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, confirmó la causa del apagón y anunció que se trabaja ya en la restitución del servicio.