San Sebastián logra su corona 18 en el Baloncesto Superior de Moca

Los campeones de San Sebastián celebran su campeonato número 18 en el Baloncesto Superior de Moca ( FUENTE EXTERNA )

El club San Sebastián conquistó su corona número 18 al vencer 82x76 al Don Bosco en el quinto partido de la serie final del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2025), a casa llena en el Polideportivo Dr. Rubén Lulo Gitte.

La ofensiva de los nuevos campeones fue comandada por Anderson García 24 puntos y 14 rebotes, Michael Watkins 17 puntos y 13 rebotes, Nargenis Ulloa 11 y Lamonte Bearden 11 puntos.

En el Don Bosco; Jonathan Bello 25 puntos y 10 rebotes, Emmit William 16 puntos y 14 rebotes, Darwin Rosario 16 y Derek Mejía 12 puntos.

Anderson García MVP de la final

El jugador Anderson García fue reconocido como Jugador Más Valioso de la Final, tras promediar 19 puntos, 14 rebotes y 6.4 asistencias por partido.

García completó una temporada histórica al ser también Novato del Año, Co-MVP Nativo y campeón, logro que sólo comparte con Mikael Ureña en la historia del torneo.

El conjunto dirigido por Vladimir Frías consolida así su dominio como el equipo más ganador en el baloncesto mocano con 18 coronas, en el evento que tiene el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

El refuerzo Jonathan Bello acercó a Don Bosco 77x74 con una brillante penetración restando 3:17 del último cuarto, pero el conjunto rojo respondió de inmediato con una jugada magistral de Nargenis Ulloa, quien amplió la ventaja 79x74 cuando el reloj marcaba 2:44.

El norteamericano Michael Watkins detuvo la ofensiva del Don Bosco con un espectacular tapón a Bello restando 2:14, y en la siguiente posesión Eury Rosario sumó un punto más desde la línea de tiros libres para aumentar la ventaja de San Sebastián 80x74.

Don Bosco intentó reaccionar con una canasta de Derek Jeter Mejía que puso el marcador 80x76 con 1:55 por jugar, pero las imprecisiones en ataque pesaron. En un intento por reducir la diferencia, Jonathan Bello cometió su quinta falta personal a 1:21 del final, dejando a su equipo en desventaja.

Lamonte Bearden selló la victoria desde la línea de tiros libres, anotando ambos lanzamientos para colocar la pizarra definitiva 82x76 y dar inicio a la celebración del título número 18 del histórico club San Sebastián en el baloncesto mocano.

Entregan cheque de la Presidencia

Durante el medio tiempo del encuentro, la gobernadora Patricia Muñoz Salcedo entregó, en nombre del ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, un aporte de 4 millones de pesos a los cuatro clubes participantes y a la ASOBAE, gracias a las gestiones del presidente del Comité Organizador, Enmanuel Bautista.