Towns podría jugar por EE.UU. o el Mundo en el nuevo formato del Juego de Estrellas 2026

Karl-Anthony Towns ha participado en las últimas dos ediciones del Juego de Estrellas de la NBA. ( AFP )

La National Basketball Association (NBA) y la National Basketball Players Association (NBPA) anunciaron este miércoles el nuevo formato de Estados Unidos vs. el Mundo para el Juego de Estrellas de la NBA 2026, que se celebrará el domingo 15 de febrero a las 6:00 de la tarde, hora de República Dominicana, en el Intuit Dome de Inglewood, Los Ángeles.

Karl-Anthony Towns, nacido en Edison, Nueva Jersey, pero hijo de madre dominicana, tendría la posibilidad de integrar cualquiera de los tres equipos en caso de reunir los méritos suficientes.

El Novato del Año de la campaña 2015-16 promedia 20.7 puntos, 12.7 rebotes y 3.2 asistencias en sus primeros 10 partidos de la estación, números que lo colocan en posición de ser considerado para participar en su sexto Juego de Estrellas y tercero consecutivo.

La competencia contará con dos equipos de jugadores estadounidenses y uno de jugadores internacionales (equipo Mundo), que competirán en un torneo de todos contra todos compuesto por cuatro juegos de 12 minutos. Cada equipo tendrá un mínimo de ocho jugadores.

Este año, los All-Stars serán escogidos sin importar la posición, y el proceso para asignarlos a los dos equipos de Estados Unidos se definirá más adelante.

Como en el pasado, serán seleccionados 24 All-Stars de la NBA (12 por cada conferencia) de la siguiente manera:

Los cinco titulares de cada conferencia serán elegidos por los fanáticos (50% del voto), los jugadores de la NBA (25%) y un panel de medios (25%).

Los siete reservas por conferencia serán seleccionados por los dirigentes de los 30 equipos de la liga.

Si la votación no produce 16 jugadores estadounidenses y ocho jugadores internacionales (lo cual puede incluir jugadores estadounidenses con vínculos a otros países, si fuera necesario), el comisionado de la NBA, Adam Silver, designará jugadores adicionales para alcanzar ese mínimo. En tal caso, al menos uno de los equipos tendría más de ocho integrantes.

Formato de competencia

En el torneo de todos contra todos, el Equipo A enfrentará al Equipo B en el Juego 1. El vencedor del Juego 1 se medirá al Equipo C en el Juego 2, mientras que el perdedor del Juego 1 jugará ante el Equipo C en el Juego 3.

Tras el Juego 3, los dos mejores equipos según récord avanzarán para enfrentarse en el juego por el campeonato (Juego 4). Si los tres equipos terminan con marca de 1-1 luego del Juego 3, el desempate será la diferencia de puntos en los dos partidos de cada equipo durante la ronda de todos contra todos.

La transmisión televisiva

NBC/Peacock presentará el evento anual de mitad de temporada en el hogar de los Los Angeles Clippers.