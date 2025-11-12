San Carlos toma la delantera en la Serie Final de TBS Distrito

Juan Guerrero, San Carlos, ataca el aro en el primer partido de la Serie Final del TBS Distrito 2025 en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriber Arias de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El Club San Carlos venció 86-73 al Mauricio Báez en el primer partido de la Serie Final del TBS Distrito 2025 que se celebra en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriber Arias.

El San Carlos dominó la primera mitad con marcador 45-36 y ampiió su ventaja en la segunda mitad con un parcial de 41-37.

El mejor jugador por los ganadores fue el Tyran De Lattibiudiere con 23 puntos y cuatro rebotes; y fue respaldado por el escolta Eddy Polanco que terminó con 17 puntos. El Jugador Más Valioso de la Serie Regular, Juan Guerrero terminó el encuentro con 13 puntos.

En la derrota por el Mauricio Báez, que tuvo cinco jugadores con cifras dobles en puntos, Luismal Ferreiras, Michael Warren y Juan Miguel Suero anotaron 12 puntos. Gerardo Suero terminó con 11 y Richard Bautista con 10.

Próximo partido

El segundo partido de la serie será celebrado este jueves a partir de las 8 de la noche en el mismo escenario.