Mauricio somete a San Carlos y empata la serie a una victoria

Gerardo Suero ataca el aro ante la defensa de Juan Guerrero en el segundo juego de la Serie Final del TBS Distrito. ( FUENTE EXTERNA )

El club Mauricio Báez reaccionó de manera contundente para llevarse el triunfo la noche de este jueves 88-77 ante San Carlos, para empatar la serie final del TBS Distrito, en el encuentro celebrado en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los mauricianos venían de perder en la jornada inicial del miercoles, 86-73, y ahora iguala 1-1 esta etapa finalista, que está pactada al mejor de un 7-4.

Los héroes de la victoria fueron Richard Bautista, quien se creció con un doble-doble de 29 puntos más 10 asistencias, Gerardo Suero 19, Luis Feliz 10 y Juan Miguel Suero 15 tantos.

"La Bestia del Jaya" Luismal Ferreiras aportó siete puntos y capturó 13 rebotes.

Por San Carlos, bajo las riendas del dirigente santiagues Victor Peña, se destacaron Juan Guerrero con cifras dobles de 21 puntos y 11 rebotes, Eddy Polanco 12, Kevin Mateo, Luis David Montero y el importado Tyran De Lattibeaudiere sumaron 10 encestes cada uno.

Por la 11

Ambos conjuntos comparten el liderato de por vida de más campeonatos con 10 cada uno.

El representativo de Villa Juana, es dirigido por Melvyn López, y buscarían su tercera corona seguida, 2023 y 2024, ambas al mando del mismo López, quien además conseguiría su octavo campeonato de por vida (es el líder) en los TBS Distrito.

Juego del sábado y domingo

La serie final del TBS Distrito 2025 continúa este sábado con su tercer partido, a partir de las 7:00 de la noche.

El cuarto partido será el domingo, desde las 5:00 de la tarde.

Precios de las boletas

El Comité Organizador del TBS Distrito 2025 anunció los precios de las boletas para la Gran Final, pactada a un 7-4.



Para el Zona VIP costará RD$2,750.00 pesos y la entrada general tendrá un costo de RD$500.00 pesos.